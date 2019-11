Pil | Istat | variazione acquisita per il 2019 +0 | 2%**

**Pil : Istat - in 3° trimestre +0 - 1%** : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Nel terzo trimestre dell’anno il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,3% nei confronti del terzo trimestre del 2018. Lo rende noto l’Istat in un comunicato.L'articolo **Pil: Istat, in 3° trimestre +0,1%** sembra ...