Piacenza | duemila sardine in piazza Duomo | ‘Non è finita | ci saremo anche dopo le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Cantano “Bella ciao”, intonano cori contro Matteo Salvini e sventolano i cartelli con il motto “non si Lega”. Sono almeno 2mila i piacentini che giovedì sera si sono trovati in, nel cuore della città, per il raduno delle. Mattia Santori, organizzatore e portavoce della primabolognese, è intervenuto durante la serata rinnovando l’invito che ispira l’iniziativa: “Torniamo in pizza”. A Genova e nella città emiliana, in cui la Lega ha raggiunto alle elezioni europee del 26 maggio il 45,3%, si è aperta una 4 giorni in cui sarà presente in 21 città italiane, prima della chiusura di questa prima serie di iniziative con l’appuntamento a Roma programmato per il 14 dicembre. “Non pensate che siaqua e che il 26 gennaio tutto se ne vada per magia”, ha detto Santori, riferendosi alle prossime elezioni regionali.se il portavoce delle...

