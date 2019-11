Partenza debole in Europa in attesa segnali da Wall Street A Milano soffre Atlantia

MotoGp - Jarvis deluso in Australia : “il motore è la nostra debolezza. Valentino Rossi? Grande Partenza” : Il Managing Director della Yamaha ha commentato il risultato del Gran Premio d’Australia, masticando amaro per la caduta di Viñales nel finale Non è certamente una bella giornata per la Yamaha, il team di Iwata mastica amaro al termine del Gran Premio di Phillip Island, guidato da Maverick Viñales fino all’ultimo giro, prima del sorpasso di Marquez e della caduta avvenuta a poche curve dal traguardo. AFP/LaPresse Una disdetta ...