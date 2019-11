Parla Elisa De Leo | fidanzata del leghista Di Muro | “Due minuti d’amore non si negano a

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 29 novembre 2019) Dopo la proposta di matrimonio dell’onorevole della Lega Flavio Di, mentre Mentre l’Aula si apprestava a discutere gli emendamenti al Dl sisma, sembra proprio che la suaDe Leo abbia risposto di sì e si sia anche emozionata parecchio. A dirlo è proprio lei su Facebook, usando un semplice post che richiamava quanto accaduto e pubblicato sui giornali. Un modo, probabilmente, per sedare il clima di polemiche sorto intorno questa improvvisa proposta di nozze, ritenuta inopportuna a molti e in primis al presidente della Camera, Roberto Fico. Edreplica così a chi l’ha attaccata sui social e le ha inviato note di dissenso, confermando di aver detto di sì al grande amore della sua vita: Ok, credo che ora tocchi a me! Dopo TG5, Radio Company (padovana che vi ascolta da Ventimiglia) e molte molte testate giornalistiche, forse ...

MichelaRoi : RT @edgardogulotta: Roba da non credere il deputato leghista Di Muro che parla in aula per chiedere alla sua Elisa (che era in tribuna) di… - edgardogulotta : Roba da non credere il deputato leghista Di Muro che parla in aula per chiedere alla sua Elisa (che era in tribuna)… - AnnibaleBertola : RT @MovArtGarbaMi: @matteosalvinimi parla di attentato agli italiani da parte di #Conte per la storia del #MES ..come del resto è attentato… -