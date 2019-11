Parigi | Gare du Nord evacuata | «Trovato ordigno in una borsa»

È una giornata di terrore in Europa : evacuata Gare du Nord a Parigi per borsa sospetta : giornata di terrore in Europa. Oltre all’attentato sul London Bridge e all’attacco all’Aja, la Gare du Nord di Parigi è stata brevemente e parzialmente evacuata questa sera dopo la scoperta di un ordigno inerte nella borsa di un viaggiatore, che è stato arrestato. Quest’uomo, controllato nella stazione di Parigi, era in possesso di una “munizione inerte” che ha dato ai poliziotti, ha indicato una fonte della ...

