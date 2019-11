Pallanuoto | i convocati dell’Italia per il raduno di Roma Venti azzurri al lavoro verso

Pallanuoto - World League 2019-2020 : i convocati dell’Italia per l’esordio con la Grecia. Assente solo capitan Figlioli : Torna in acqua, per il primo match ufficiale dopo il clamoroso trionfo iridato di Gwangju, la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile. Il Settebello il 12 novembre alle 19.30 (-1 ora in Italia) sfida ad Atene la Grecia padrona di casa, in World League. Esordio nel girone A per gli azzurri: il raggruppamento comprende anche la Georgia, la qualificazione ai quarti di finale non è in discussione, visto il passaggio del turno delle prime due ...