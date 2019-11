Palermo | la moglie dell' assassino di Ana | ' Se non ci ritenete vittime | almeno tacete'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) "Il delitto è stato efferato, nemmeno io so a cosa andrò incontro, sarà durissima da vivere per me e i miei figli. Io dico solo: non volete starci vicino? Non volete avere una parola di cordoglio? Non volete ritenerci, perché siamo? Abbiateil buon senso di avere rispetto e tacere". Maria Cagnina si definisce una donna distrutta: per 18 anni, ha creduto di avere accanto il marito ideale, quindi un padre esemplare per i suoi figli. Le è crollato il mondo addosso ed ha scoperto nel coniuge un mostro ma, a suo dire, solo per un giorno, quello in cui si è consumato il femminicidio. Alle porte di, il suo consorte, Antonino Borgia, ha ucciso la sua giovane amante, la 30 enne Ana Maria Di Piazza, che aspettava un figlio da lui: era incinta di tre mesi. L'uomo si è accanito su di lei con dieci coltellate e altri colpi di bastone, per poi abbanadonarla ...

