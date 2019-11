Pakistano filma donna suicida anzichè soccorrerla | poi si costituisce

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019) Salvatore Di Stefano L'uomo, un 23enne regolarmente residente a Siena, città dove è avvenuto il tragico avvenimento, avevato la 35enne che si era appena gettata dalla Torre del Mangia, per poi divulgare il macabroto su WhatsApp. A distanza di 6 giorni ha deciso di costituirsi, braccato dai carabinieri che stavano indagando ignoti per omissione di soccorso Lo scorso 22 novembre a Siena una 35enne madre di 2 figli ha deciso di togliersi la vita gettandosi dalla Torre del Mangia, un volo di circa 88 metri che non le ha lasciato scampo. Prima di farla finita ha però lasciato un bigliettino trovato dalle forze dell'ordine, nel quale spiegava il suo tragico gesto con dei motivi amorosi: pare infatti che lafosse appena stata lasciata dal marito e non avrebbe evidentemente retto alla separazione dal coniuge. Subito dopo il tremendo impatto col suolo però uno ...

