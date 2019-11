Open Arms | Salvini indagato per sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio

Migranti : caso Open Arms - Procura Palermo 'Tribunale ministri indaghi su Salvini' : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - La Procura di Palermo chiede al Tribunale dei ministri di indagare sull'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. La Procura ha notificato al leader della Lega, come si apprende, la richiesta inviata ieri sera al

Migranti : caso Open Arms - Procura Palermo ‘Tribunale ministri indaghi su Salvini’ : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – La Procura di Palermo chiede al Tribunale dei ministri di indagare sull’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. La Procura ha notificato al leader della Lega, come si apprende, la richiesta inviata ieri sera al Tribunale dei ministri del capoluogo siciliano di procedere a indagini preliminari nei suoi confronti per la violazione ...

La Open Arms è entrata nel porto di Taranto : La nave della ong spagnola Open Arms ha attraccato stamane al molo san Cataldo del porto di Taranto facendo sbarcare i 62 migranti salvati nei giorni scorsi tra Libia e Italia. Stando a quanto riferito dal capo missione Riccardo Gatti, sull’imbarcazione si trovavano 26 minori, di cui 24 non accompagnati. Alcuni migranti sono giunti a destinazione con forti ustioni, mentre un giovane presenta ferite d’arma da fuoco. In un primo momento, le ...

