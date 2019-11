Open Arms-Salvini | atti al Tribunale dei Ministri

Migranti - caso Open Arms : accuse di sequestro di persona e abuso d'ufficio anche per Matteo Piantedosi : C'è anche il nome dell'attuale capo di gabinetto del Viminale nel fascicolo che la Dda di Palermo ha trasmesso al tribunale dei ministri

Open Arms-Salvini - il Tribunale di Palermo ha depositato gli atti al Tribunale dei Ministri : Il Procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, ha confermato il lavoro svolto dal collega di Agrigento, Luigi Patronaggio. Spettava al Procuratore Capo di Palermo il compito di prendere una decisione sulla ragionevolezza dell'inchiesta aperta da Patronaggio, che aveva ipotizzato i reati di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio in concorso per l'ex Ministro Matteo Salvini in riferimento al caso della nave Open Arms, rimasta per 20 ...

Matteo Salvini rischia il processo per i casi Open Arms e Mare Jonio : La procura di Palermo ha trasmesso al Tribunale dei ministri il fascicolo sulla mancata concessione di un porto sicuro alla nave della Ong spagnola e sulla "conseguente privazione della libertà personale in pregiudizio di numerosi migranti giunti nelle acque di Lampedusa". A Matteo Salvini, che rischia quindi ora il processo, è stata anche notificata l'apertura di un procedimento su querela della Ong Mediterraea.Continua a leggere

Open Arms - Salvini indagato per sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio : Il procuratore di Palermo ha depositato al tribunale dei ministri la richiesta di procedere nei confronti dell’ex titolare dell’Interno

Migranti : caso Open Arms - Procura Palermo ‘Tribunale ministri indaghi su Salvini’ : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – La Procura di Palermo chiede al Tribunale dei ministri di indagare sull’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. La Procura ha notificato al leader della Lega, come si apprende, la richiesta inviata ieri sera al Tribunale dei ministri del capoluogo siciliano di procedere a indagini preliminari nei suoi confronti per la violazione ...

La Open Arms è entrata nel porto di Taranto : La nave della ong spagnola Open Arms ha attraccato stamane al molo san Cataldo del porto di Taranto facendo sbarcare i 62 migranti salvati nei giorni scorsi tra Libia e Italia. Stando a quanto riferito dal capo missione Riccardo Gatti, sull’imbarcazione si trovavano 26 minori, di cui 24 non accompagnati. Alcuni migranti sono giunti a destinazione con forti ustioni, mentre un giovane presenta ferite d’arma da fuoco. In un primo momento, le ...

Open Arms sbarca a Taranto con 62 persone a bordo : Bari – “Un porto sicuro e’ quello che ti garantisce accoglienza e cure. È quello che ti assicura il rispetto della tua vita e della tua dignita’. #Taranto”. È il contenuto del tweet scritto dall’equipaggio della Open Arms, la Ong che ha attraccato a Taranto questa mattina per consentire lo sbarco di 62 persone salvate in mare. Ad accogliere i migranti sono stati i volontari della Croce Rossa muniti di beni di ...

Open Arms - a Taranto al via lo sbarco di 62 migranti soccorsi al largo dalla Ong spagnola : Secondo quanto dichiarato nelle ultime ore dal capo missione Riccardo Gatti, a bordo ci sarebbero 26 minori di cui 24 non accompagnati, un giovane avrebbe ferite d'arma da fuoco e ci sarebbero persone con forti ustioni