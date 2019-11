Ong | il governo regala 20 milioni di euro alle organizzazioni | il bando per l' Africa

Eurovision SOng Contest - l’Ungheria non parteciperà : “Troppi gay”. Ma il governo smentisce la motivazione : “Troppi gay”. Sarebbe questo il motivo per cui l’Ungheria ha deciso di ritirarsi dall’Eurovision Song Contest, la manifestazione musicale (kitsch e divertente) che ogni maggio prova a unire tutta l’Europa. Un mese fa, la tv di stato ungherese ha comunicato il proprio forfait all’edizione 2020, prevista dal 12 al 16 maggio nei Paesi Bassi, sostenendo di preferire il supporto alle meritevoli produzioni create dai talenti ...

Il Pd dà voce al dissidente WOng Anche HOng KOng spacca il governo : Non solo manovra, ex Ilva, Alitalia e Mes. Tra i dossier più controversi sul tavolo del governo si aggiungono Hong Kong e Cina. Due appuntamenti in agenda possono far saltare il banco Segui su affaritaliani.it

Venezia - Alessandra Moretti attacca Luca Zaia : "Mose cattedrale di ruggine - ecco il buOngoverno della destra" : Alessandra Moretti si scatena contro il centrodestra per il disastro di Venezia. "In questa foto ci sono Galan e Zaia che esultano per il lancio del Mose", scrive in un post pubblicato con tanto di foto sul suo profilo Twitter, "il progetto nasce col governo Berlusconi nel 2003. Sono passati 16 anni

Escalation a HOng KOng - si teme giro di vite del governo : La chief executive dell’ex colonia britannica chiarisce che verrà trovato il modo di mettere fine alle violenze. I?dimostranti tornano a paralizzare il distretto centrale degli affari

Un parlamentare di HOng KOng sostenitore del governo è stato accoltellato - ma non è in pericolo di vita : Junius Ho, un parlamentare di Hong Kong famoso per le sue posizione contrarie alle proteste anti-governative degli ultimi mesi, è stato aggredito nella città di Tuen Mun, a Hong Kong. Un video del giornale statale cinese Global Times mostra Ho che

Ong Ocean Viking - per Saviano governo peggio di Salvini : 'Buoni a nulla' : La nave Ocean Viking, alla fine, è sbarcata nel porto di Pozzallo in Sicilia. L'imbarcazione, facente capo alla Sos Mediterranee e a Medici Senza Frontiere, aveva a bordo 104 migranti, di cui 41 minori. La macchina dell'accoglienza si è da subito messa in moto per assisterli nel modo opportuno, considerato che erano in mare da 11 giorni e soltanto nella serata del 29 ottobre è arrivato l'ok allo sbarco del Viminale. Prima che arrivasse il placet ...

Migranti - il 2 novembre scatta il rinnovo dell’accordo Italia-Libia. Ong : “Governo lo fermi - ora sanno delle torture nei lager” : A meno che il governo non decida di cancellarlo, il 2 novembre il memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori voluto dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, si rinnoverà. E succederà nonostante le numerose testimonianze e prove sulle torture perpetrate all’interno dei centri di detenzione libici e le rivelazioni giornalistiche di Avvenire che, negli ultimi giorni, ha pubblicato le ...

Migranti - il governo libico emette decreto per neutralizzare le Ong : Ecco il testo: “Autorizzazione preventiva al soccorso, polizia a bordo e sequestro per chi non obbedisce, i naufraghi mai in Libia”

Umbria : Finco (Veneto) - 'risultato storico - conferma buOngoverno della Lega' : Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - “Quello raggiunto in Umbria è un risultato storico, l’ennesima conferma che il buongoverno di un territorio ripaga sempre. E soprattutto che i cittadini hanno capito che la Lega è il partito della buona amministrazione, e non degli estremisti come la propaganda di sini

Pd - Zingaretti : “Governo dura se fa cose utili”. Voto per “cOngresso” nello statuto. Battaglia per difendere “spirito maggioritario” : Torna a parlare di “congresso“, parola da scrivere nero su bianco nello statuto del Pd. Ma parla anche di durata “utile” del governo in carica e di una Battaglia per il maggioritario. Il segretario Pd Nicola Zingaretti chiude l’assemblea nazionale dei sindaci e degli amministratori Dem con una serie di annunci che indicano la direzione del partito su tre fronti. “Dobbiamo governare essendo migliori di loro“, ...

Migranti - le Ong spina nel fianco del Governo (che fa finta di non vedere la Ocean Viking) : Il neo ministro dell'interno Lamorgese apre un dialogo ma da cinque giorni costringe in mare cento Migranti salvati dalla...

HOng KOng - il governo ritira la legge sulle estradizioni in Cina : La Borsa cittadina ha perso quasi l’1% dopo che il Financial Times ha scritto di un piano di Pechino per sostituire a marzo 2020 la governatrice Carrie Lam con una nomina ad interim

Il governo di HOng KOng ritira formalmente la contestata legge pro-Cina : Il governo di Hong Kong ha in via formale ritirato oggi la contestata e controversa proposta di legge sulle estradizioni in Cina, causa delle proteste partite a giugno e trasformatesi poi in manifestazioni anti-governative e pro-democrazia per la richiesta di riforme, tra cui il suffragio universale, ma di natura sempre più violenta.Anticipato lo scorso mese, il ritiro, a 6 mesi dalla prima lettura da parte del parlamento e a 8 mesi ...

