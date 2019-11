Fonte : repubblica

(Di venerdì 29 novembre 2019) Gli avvocati dell'uomo condannato in via definitiva all'ergastolo per aver ucciso la 13enne nel 2010 cercano le prove che il Dna sugli abiti della ragazzina non è del loro assistito. Si apre una possibilità di revisione del processo

cdb_2016 : RT @fanpage: Omicidio Yara Gambirasio, sì a nuove analisi dna: giudici autorizzano la difesa di Bossetti - carmen_piscopo : RT @Giacinto_Bruno: Omicidio Yara, la difesa di Bossetti può esaminare i reperti di indagine - Giacinto_Bruno : Omicidio Yara, la difesa di Bossetti può esaminare i reperti di indagine -