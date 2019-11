Omicidio Nadia Orlando | condanna a 30 anni confermata per Mazzega | “Non merito perdono”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 29 novembre 2019) È statadalla Corte d’assise di Appello di Trieste laa 30inflitta in primo grado a Francesco, che nell’estate del 2017 uccise la fidanzata, ventunenne di Vidulis di Dignano (Udine). L’imputato in aula:perdono. Ho paura anche a chiederlo, vista la gravità di quanto fatto”.

Gazzettino : #omicidio #nadia orlando, chiesto aggravamento misura cautelare per #francesco mazzega - TgrRaiFVG : In Appello a #Trieste il processo per l'uccisione di Nadia Orlando. Il Procuratore ha chiesto che all'imputato reo… - TgrRaiFVG : Riprenderà domattina a Trieste e andrà probabilmente a sentenza, il processo d'appello a carico di Francesco Mazzeg… -