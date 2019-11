Omicidio Luca Sacchi | indagata la fidanzata Anastasia per spaccio di droga

Colpo di scena nell’Omicidio di Luca Sacchi : è appena successo alla ex fidanzata Anastasia : C’è ancora una svolta nelle indagini per il delitto di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un Colpo di pistola a Roma. I Carabinieri hanno notificano un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di cinque persone. Secondo quanto si è appreso, c’è anche Anastasia, fidanzata della vittima, colpita dalla misura dell’obbligo di presentazione in caserma. Per gli investigatori, la ragazza avrebbe tentato di acquistare un ingente quantitativo ...

Sono state emesse cinque misure cautelari nell’ambito delle indagini sull’Omicidio di Luca Sacchi : I carabinieri hanno notificato cinque ordinanze di misure cautelari nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne morto a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre dopo essere stato ferito da un colpo di pistola alla

Omicidio Luca Sacchi - indagata Anastasiya. Arrestato il 24enne che armò i pusher - notificate cinque misure cautelari : Omicidio Luca Sacchi, svolta nelle indagini sulla morte del ragazzo ucciso con un colpo di pistola a Roma lo scorso 23 ottobre in zona Caffarella. Tra i cinque destinatari di misure cautelari...

Omicidio Luca Sacchi - indagata Anastasiya. Arrestato un 24enne - notificate cinque misure cautelari : Omicidio Luca Sacchi, svolta nelle indagini sulla morte del ragazzo ucciso con un colpo di pistola a Roma lo scorso 23 ottobre in zona Caffarella. Tra i cinque destinatari di misure cautelari...

Omicidio Luca Sacchi - arrestato un 24enne. Cinque misure cautelari - indagata anche Anastasiya : Omicidio Luca Sacchi, svolta nelle indagini sulla morte del ragazzo ucciso con un colpo di pistola a Roma lo scorso 23 ottobre in zona Caffarella. I Carabinieri hanno notificano un'ordinanza che...

Omicidio Luca Sacchi - il doppio volto di Anastasia : ora è indagata per droga : Anastasia Kylemnyk è indagata per detenzione ai fini di spaccio. La 25enne ucraina fidanzata di Luca Sacchi, che la notte del 23 ottobre scorso era con lui in via Latina quando il ragazzo...

Omicidio Luca Sacchi - arrestato un 24enne. Cinque misure cautelari - c'è anche Anastasiya : Svolta nelle indagini per il delitto di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola a Roma. I Carabinieri hanno notificano un'ordinanza che dispone misure cautelari nei...

Omicidio Luca Sacchi - svolta nelle indagini : 5 misure cautelari : Cinque misure cautelari, tra cui un obbligo di firma per la fidanzata Anastasia e una persona arrestata. Sono queste le novità nelle indagini sulla morte di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso nella notte tra il23 e 24 ottobre davanti al John Cabot, pub in zona Appio di Roma. I Carabinieri hanno notificano un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di cinque persone. Secondo quanto si è appreso, c'e' anche ...

Omicidio Luca Sacchi - la fidanzata Anastasya Kylemnikpotrebbe essere indagata : Da "parte lesa" ad "indagata". Così la posizione di Anastasya Kylemnik, la 25enne fidanzata di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso in strada a Roma da un colpo di pistola alla nuca sparato da Valerio Del Grosso (21), pare notevolmente cambiata. Adesso la bionda baby-sitter di origini ucraine sembrerebbe iscritta nel registro degli indagati. L'indiscrezione, trapelata dalle pagine settimanale di cronaca nera e giudiziaria Giallo, ...

Omicidio Luca Sacchi - inchiesta su Anastasiya Kylemnyk : la convinzione degli inquirenti : Dopo l'intervista al padre di Luca Sacchi, il quale mostra di nutrire più di un sospetto nei confronti di Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata del ragazzo ucciso con un colpo di pistola, una svolta in procura. Il Messaggero infatti fa sapere che la ragazza è "potenzialmente iscrivibile nel registro deg

Omicidio Luca Sacchi - i dubbi del padre sulla fidanzata e l’amico : “Anastasia e Princi? Dai loro comportamenti nascondono qualcosa” : Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi, “probabilmente” nasconde qualcosa “visti i suoi comportamenti“. Ma gli stessi dubbi valgono anche per l’amico Giovanni Princi che “avrebbe dovuto pensare a Luca e non a spostare una macchina“. Un mese dopo l’Omicidio di suo figlio, il padre Alfonso in un’intervista al Messaggero racconta le domande che ancora si pone su quali siano i contorni di quanto ...

Omicidio Luca Sacchi emerge una nuova inquietante ipotesi. Ecco cosa avrebbe scoperto il ragazzo ucciso con un colpo alla testa : C’è qualcosa di davvero losco nella morte violenta di Luca Sacchi. Secondo i legali “Luca poteva aver scoperto qualcosa o essere rimasto vittima di uno scambio di persona”. Sono le ipotesi formulate dagli avvocati della famiglia Sacchi, Armida Decina e Paolo Salice e riportate da Adnkronos, ospiti stasera a Porta a Porta in onda su Rai Uno. Proseguono le indagini sull’Omicidio del personal trainer freddato da un colpo di pistola alla testa ...

Omicidio Luca Sacchi - nello zaino di Anastasiya 60mila euro contanti per tentare di raggirare i pusher : Una vendetta per una partita di droga non pagata dietro l'Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto la sera del 23 ottobre alla Caffarella. Un raggiro ai pusher. Uno sgarro che nei giri importanti della...

Quarto Grado : stasera su Rete 4 l'incendio di Quargneto e l'Omicidio di Luca Sacchi : Nel nuovo appuntamento si continua a indagare sugli episodi di cronaca nera del momento e sui casi ancora avvolti dal mistero.