Omicidio di Luca Sacchi | per gli inquirenti i giovani volevano acquistare droga

Omicidio Luca Sacchi - cosa sappiamo : Dopo oltre un mese di indagini, venerdì 29 novembre, cinque persone sono state raggiunte da una misura cautelare per l'Omicidio di Luca Sacchi. Il ragazzo, un personal trainer di 24 anni, è stato ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre mentre si trovava con la fidanzata fuori da un pub in zona Appio, a Roma. Oltre a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, fermati a meno di 48 ore dalla morte di Sacchi, sono finiti in carcere anche ...

Luca Sacchi - l’Omicidio in diretta nelle intercettazioni : «Voglio fa’ un casino - voglio tutti» : La polizia indagava il su Marcello De Propris e lo ascolta mentre forniva a Del Grosso la marijuana e la pistola. Poi il 21 enne annuncia: «Glieli levo tutti e settanta»

Omicidio di Luca Sacchi - indagata anche la fidanzata Anastasia : nello zaino aveva 70 mila euro per 15 kg di droga : La procura contesta i reati di Omicidio pluriaggravato, rapina aggravata e detenzione illegale di un’arma

Omicidio Luca Sacchi - indagata Anastasya. Il ragazzo che ha sparato : "Glieli levo tutti i 70mila euro" : L’accordo sullo scambio di droga tra il gruppo di San Basilio, composto da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, e i giovani dell’Appio-Tuscolano (Anastasia e Alessandro Princi, amico di Luca Sacchi) era “già perfezionato in tutti i suoi elementi, rimanendo da portare a termine esclusivamente la fase esecutiva, con conseguente consumazione del reato”. Lo scrive il gip di Roma Costantino De Robbio nell’ordinanza ...

