Olympiacos-Olimpia Milano oggi in tv : orario d’inizio - programma e streaming (29 novembre) : Arriva questa sera la conclusione dell’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020: tra i quattro match c’è quello tra Olympiacos e Olimpia Milano. Sarà il giorno in cui si ritroveranno, da avversari, Sergio Rodriguez e Vassilis Spanoulis, due che insieme hanno vinto cinque volte l’Eurolega, ma anche il ritorno dell’attuale GM di Milano Christos Stavropoulos là dove ha prestato i propri servizi per 19 anni, portando gente del calibro di Spanoulis ...

