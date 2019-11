Olanda | ancora in fuga l’uomo che ha accoltellato tre minori a l' Aja

Fonte : blogo

(Di sabato 30 novembre 2019) AGGIORNAMENTO 30 novembre 2019 - A essere feriti a coltellate ieri a l’Aja da un aggressoreinsono stati tre minorenni che passeggiavano per una delle affollate vie dello shopping nel giorno del Black Friday.La polizia sta attivamente cercando da ieri sera un uomo di 40-50 anni che al momento degli attacchi indossava una maglia nera, una sciarpa scura e un pantalone di tuta grigio., uomo accoltella passanti a L'Aja. 3 i feriti: si cerca l’attentatore 29 novembre 2019 A poche ore dall'attentato terroristico al London Bridge di Londra, che ha causato la morte di due persone oltre a quella dell'attentatore, ucciso dalla polizia, si è verificato un episodio simile anche a L'Aja, in. Un uomo, sempre armato di coltello, ha ferito 3 passanti nella Grote Marktstraat, la via dello shopping per eccellenza della città olandese.L'allarme è scattato immediatamente e la ...

