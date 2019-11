Nuove assunzioni o straordinario | ecco la legge nei confronti del datore

Provincia di Rimini - concorso per 16 Nuove assunzioni in vari comuni : scadenza 23 dicembre : Il Comune di Riccione, assieme ai comuni di Rimini, Cattolica, Igea Marina, Valmarecchia e Coriano, hanno indetto un nuovo concorso pubblico volto al reclutamento di 16 unità di personale da impiegare nel ruolo di Istruttori Socio Assistenziali (Cat D, posizione economica D1) a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 23 dicembre 2019. I posti saranno così ripartiti:...Continua a leggere

Assunzioni Ikea a Carugate - Nuove opportunità lavorative per addetti vendita e logistica : Anche la multinazionale Ikea ha annunciato nuove Assunzioni da effettuare durante l'anno. In particolare, si ricercano giovani laureati, laureandi e diplomati per varie figure professionali che saranno inseriti in un primo percorso di stage. Tuttavia, l'azienda offre un ambiente stimolante e una formazione costante per i propri dipendenti. Le figure ricercate, infatti, spaziano dall'addetto vendite, all'operatore del magazzino, all'addetto ...

Legge bilancio : Nuove assunzioni all'Agenzia delle Entrate e fondi per cassa integrazione : Gli emendamenti al disegno di Legge di bilancio all'esame in commissione bilancio al Senato prevedono cinquecento nuove assunzioni all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e cento milioni per la cassa integrazione. Il pacchetto di emendamenti alla nuova manovra governativa, attraverso fondi e accantonamenti non utilizzati, punta a recuperare risorse utili da destinare alla salvaguardia dell’occupazione e alla lotta ...

Manovra - 500 Nuove assunzioni per la lotta all’evasione e 50 milioni per la Cigs : Da fondi e accantonamenti non utilizzati recuperati, con emendamenti del ministero del Lavoro, almeno 100 milioni di euro da destinare in Manovra alla salvaguardia dell’occupazione e a sostenere il ritorno della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività cancellata dal Jobs act. In arrivo tra le 500 e le 600 assunzioni nelle agenzie fiscali per potenziare la lotta all’evasione forse già con il decreto fiscale

Concorsi - arriva la “raffica” di bandi : 2.600 Nuove assunzioni : Nei primi mesi del prossimo anno verranno pubblicati almeno cinque bandi pubblici per l'Agenzia delle Entrate: in attesa dei...

400 Nuove assunzioni nelle Ferrovie dello Stato entro fine anno : Ferrovie dello Stato Italiane annuncia 400 nuove assunzioni in Trenitalia entro fine anno su tutto il territorio nazionale. Riguarderanno personale a bordo dei treni, addetti alla manutenzione e agenti di vendita e assistenza.I nuovi arrivi si aggiungono alle 1750 assunzioni già avvenute dall’inizio del 2019 e porteranno a oltre 2 mila il numero di assunti nell’anno in corso. Il gruppo prevede 15 mila assunzioni dirette in ...

Concorsi Agenzia delle Entrate : ci potrebbero essere 2600 Nuove assunzioni entro il 2022 : L'Agenzia delle Entrate potrebbe decidere di fare nuove assunzioni e circolano voci che nei prossimi mesi vorrebbe bandire almeno tre procedure selettive per reclutare personale non dirigenziale. Inoltre, potrebbero essere previste anche due procedure per il reclutamento di dirigenti. In particolare, le selezioni potrebbero partire nei primi mesi del 2020 e si parlerebbe di 2600 posti di lavoro messi a disposizione, di cui 300 sarebbero per i ...

Pubblico impiego - sblocco del turn over e Nuove assunzioni : 48 mila solo nella scuola : Dopo anni in cui il Pubblico impiego ha vissuto una fase di stallo in tema nuove assunzioni, lo Stato ha disposto, per la pubblica amministrazione, lo sblocco del turn over ovvero del meccanismo secondo cui per ogni unità che cessa il rapporto di lavoro per pensionamento o altre cause ne subentra un’altra attraverso concorso o scorrimento di graduatorie precedenti. Per le sole Amministrazioni locali come Regioni o Enti locali, si potrà ...

Concorsi pubblici 2020 : previste Nuove assunzioni per diplomati e laureati nella PA : Il rilancio dei Concorsi pubblici rivolti a laureati e diplomati non termina certo il 2019 ma continua anche per tutto il 2020. E’ infatti prevista l’uscita di numerosi bandi. Vediamo quindi quali sono i più attesi, ricordando che i profili che si cercano sono quello per funzionario, dirigente e impiegato. Fra le proposte ancora da approvare c’è quella del corso-concorso avanzata dal ministro per la PA Fabiana Dadone, che potrebbe essere ...

Manovra : Treviso - ‘salasso’ per azienda del tabacco - a rischio 140 Nuove assunzioni : Treviso, 4 nov. (Adnkronos) – La Manovra finanziaria nella bozza attuale mette in allarme le aziende italiane che operano nel mondo del tabacco. è il caso di ITA, azienda trevigiana che si occupa di commercializzazione nel mondo del tabacco trinciato, cartine e prodotti per le tabaccherie e cartolerie.Il problema arriva in modo particolare dalla cosiddetta ‘tassa sulle cartine”, e in generale sugli accessori per ...

