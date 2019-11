Nuova tabella di marcia per Android 10 sui Samsung Galaxy | sempre a gennaio il via

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 29 novembre 2019) Unadirelativa all'aggiornamento10 su un gran numero diè giunta in quest'ultima parte di novembre. Dopo che la divisioneIsrael e pure India ha reso noto i tempi di rilascio del major update, tocca aFilippine fare lo stesso. La time line in parte combacia ma si fa pure riferimento ad altri device fin qui non nominati. Secondo le ultime indiscrezioni, ecco che viene riconfermato l'arrivo di10 nella sua versione stabile suiS10 soltanto nel mese di. Per quanto l'update sia già i distribuzione in Germania in una build definitiva ma pensata solo per i tester pubblici, anche in questo caso (come ci si aspetterebbe) non si parla di roll-out nel mese di dicembre. La speranza resta comunque per un più repentino adeguamento degli attuali top di gamma in carica. Quali altrisono ...

OptiMagazine : Nuova tabella di marcia per Android 10 sui #SamsungGalaxy, sempre a gennaio il via - coltivazionebio : A che distanza si piantano gli ortaggi? La risposta nella nostra tabella, da scaricare in PDF e consultare ogni vol… - tecnogazzetta : Più spaziosa, più connessa e più emozionante: NUOVA #ŠKODAOCTAVIA. I motori a disposizione, la tabella online… -