Nuoto - Europei Glasgow 2019 : Italia - resta l’atavico problema della scarsa competitività nella velocità femminile : Si ripropone, ormai da molti anni, alla vigilia di ogni appuntamento importante del mondo del Nuoto, il radicato e irrisolto problema della competitività della velocità femminile a livello mondiale. Ad oggi, infatti, la competitività del panorama natatorio “rosa” nazionale è elevata, con atlete di livello nelle distanze medio lunghe dello stile libero (Simona Quadrella e Federica Pellegrini), in quelle del dorso (Margherita Panziera) ...

PallaNuoto - i convocati dell’Italia per il raduno di Roma. Venti azzurri al lavoro verso World League ed Europei : Sandro Campagna, CT della Nazionale italiana di Pallanuoto campione del mondo in carica, ha convocato Venti azzurri per un lungo raduno a Roma, in vista del secondo impegno di World League e degli Europei di metà gennaio 2020: tra i prescelti anche Nicholas Presciutti, in recupero dall’intervento alla spalla. Il raduno si terrà a Roma da 10 al 23 dicembre, durante il quale, martedì 17, ci sarà la sfida alla Georgia, valida per la World ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : inizia la stagione della verità per Nicolò Martinenghi : Si può, a soli vent’anni, trovarsi di fronte alla stagione decisiva per la propria carriera? La risposta, per il 99% dei ragazzi italiani nati nel 1999, probabilmente sarebbe no. Quella di chi invece vince medaglie iridate da quando di anni ne ha 15, detenendo, ad oggi, ben 5 primati mondiali Juniores e il record italiano assoluto nei 100 rana, probabilmente sarebbe diversa. Nicolò Martinenghi, nonostante la giovane età, si trova infatti ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : parte dalla vasca corta la rincorsa di Gregorio Paltrinieri al trono perduto dei 1500 sl : Quando finisce la fame di un campione? Quando arriva il momento di cercare nuovi stimoli e a che cosa si può arrivare a rinunciare, per soddisfarli? Queste probabilmente sono le domande che si sono posti gli addetti ai lavori più scettici riguardo la nuova vita natatoria di quel Gregorio Paltrinieri che, nella scorsa stagione, da campione di tutto nei 1500 stile libero in vasca, ha deciso di abbandonare il suo regno, la sua più naturale ...

Nuoto - Europei vasca corta Glasgow 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 4 all’8 dicembre il Nuoto si esibirà nell’ultima manifestazione del 2019. Saranno gli Europei in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna) a chiudere quest’annata. L’Italia, reduce dalla strepitosa rassegna mondiale in vasca lunga, ha voglia di dar seguito ai propri riscontri, confermandosi come una delle selezioni di riferimento del Vecchio Continente. Tradizionalmente, il Bel Paese nella piscina da 25 metri ha fatto un ...

Nuoto - Roma 2022 : effettuato dalla Len il sopralluogo nella Capitale che precede l’assegnazione degli Europei : Si è svolto nella giornata di ieri il sopralluogo di una delegazione della LEN che precede l’assegnazione degli Europei 2022, per i quali la candidatura di Roma è molto forte. I delegati, guidati da Paolo Barelli, che ricopre il doppio ruolo di presidente LEN e FIN, hanno incontrato la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, e visitato gli impianti che dovrebbero ospitare le manifestazioni: lo Stadio del Nuoto al Foro Italico per Nuoto e ...

Raggi : Roma ha tutte carte in regola per ospitare Europei Nuoto 2022 : Roma – “Prosegue l’impegno, in stretta sinergia con la Federazione Italiana nuoto, per promuovere e sostenere la candidatura di Roma per gli Europei di nuoto 2022. Stiamo mettendo in campo un proficuo lavoro di squadra. La visita della delegazione della Len e’ l’ultimo step prima dell’assegnazione ufficiale della manifestazione. Abbiamo tutte le carte in regola affinche’ la scelta ricada ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : Federico Burdisso rinuncia alla rassegna in vasca corta. Si pensa agli Assoluti invernali : “Federico Burdisso, quarto ai Campionati del mondo di Gwangju 2019, bronzo continentale nei 200 farfalla a Glasgow 2018 e atleta di punta della Tiro a Volo Nuoto, per concentrarsi al meglio sulla preparazione dei Campionati Italiani Assoluti di dicembre, ultimo appuntamento prima della sua partenza per gli States, in accordo con il suo tecnico Simone Palombi e con il direttore tecnico Cesare Butini, rinuncia ai Campionati Europei di vasca ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv. La guida giorno per giorno : Dal 4 all’8 dicembre assisteremo agli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta a Glasgow. Presso la piscina da 25 metri scozzese, le emozioni non mancheranno e gli azzurri vorranno regalarsi emozioni speciali in vista di quel che sarà. Una squadra decisamente numerosa nella quale le punte rispondono tutte presenti: Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri, Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Federica Pellegrini, Martina Carraro, ...

Europei Nuoto Vasca Corta – Si avvicina la rassegna di Glasgow - 41 gli azzurri convocati dal dt Butini : Il direttore tecnico ha convocato 41 azzurri per gli Europei di Nuoto in Vasca Corta, in programma a Glasgow dal 4 all’8 dicembre Cesare Butini ha convocato ben 41 atleti per la XX edizione degli Europei in Vasca Corta di Nuoto, in programma dal 4 all’8 dicembre presso il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Gian Mattia D’Alberto /LaPresse Il direttore tecnico ha spiegato i motivi delle sue scelte: ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : i convocati dell’Italia. Tutti i big rispondono presente per la rassegna in vasca corta : Formazione decisa. Sono 41 gli atleti convocati del direttore tecnico della Nazionale di Nuoto Cesare Butini in vista della 20esima edizione degli Europei in vasca corta che si terranno presso il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow dal 4 all’8 dicembre. Una squadra decisamente numerosa nella quale le punte rispondono tutte presenti: Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri, Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, ...

LIVE Italia-Olanda 0-0 pallaNuoto femminile - World League 2020 in DIRETTA : comincia il cammino del Setterosa verso gli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Prima palla presa dall’Olanda. 1′ Tutto pronto, si comincia. 20.28 Squadre che si stanno tuffando in acqua. 20.25 A breve gli inni nazionali. 20.23 Squadre che sono entrate sul piano vasca. 20.20 Le parole di Zizza alla vigilia: “Per me sarà un esordio carico di emozioni e belle sensazioni che passeranno con la prima palla al centro. Ci aspetta una partita difficile ...

LIVE Italia-Olanda pallaNuoto femminile - World League 2020 in DIRETTA : comincia il cammino del Setterosa verso gli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, prima partita della Nazionale italiana di pallanuoto femminile nella World League 2019-2020. Inizia il girone preliminare e scatta il cammino internazionale per il nuovo Setterosa guidato dal ct Paolo Zizza, all’esordio sulla panchina italiana. Le azzurre vorranno partire al meglio in vista di un 2020 durissimo che vedrà prima gli ...