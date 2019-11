«Non c’è più tempo» | parola di Federica Gasbarro | la Greta Thunberg italiana

Juventus - c’è tensione finanziaria : “Non c’è capitale per il fabbisogno dei prossimi 12 mesi” : La Juventus “presenta una situazione di tensione finanziaria“ in quanto non dispone “di capitale circolante sufficiente a far fronte al proprio fabbisogno finanziario complessivo”, stimato “in 148 milioni di euro”, per i prossimi “dodici mesi“. E’ questo quanto emerge dal prospetto dell’aumento di capitale, in apertura della sezione dedicata ai “fattori di rischio” che ...

La Cina supera il numero di ambasciate Usa. Il futuro è suo (e Hong Kong Non c’entra) : Con quel che sta accadendo a Hong Kong chi è contro la Cina a prescindere, in nome di una presunta superiorità delle cosiddette democrazie, potrebbe essere paragonato a uno scienziato che dica “noi siamo contro i buchi neri, preferiamo le galassie”. La Cina è una realtà ineluttabile con cui confrontarsi. Il negazionismo, come tutti i negazionismi, non ha basi nella realtà oggettiva. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ...

Mattino : Insigne ha chiesto di Non pagare le multe. C’è l’ipotesi di devolverle in beneficenza : La notifica delle multe non ha sbloccato automaticamente gli stipendi di ottobre, come scrive il Mattino, il pagamento dovrebbe arrivare solo la prossima settimana, ma il Napoli è in piena linea con le tempistiche federali che impongono come termine per il pagamento il 16 dicembre. Ovviamente gli animi non sono distesi, anche se venerdì è in programma l’incontro con il presidente “Attenzione anche al ruolo di Lorenzo Insigne: perché ...

Giuntoli : “Internamente Non ci sono problemi. C’è grande unità di intenti nel voler far bene” : Manca poco a Liverpool-Napoli. Ai microfoni di Sky ha parlato Cristiano Giuntoli, che ha spiegato come il Napoli sta vivendo il prepartita. “Il lavoro da parte di un dirigente che è al campo tutti i giorni è stare vicino a squadra e allenatore, fare da colante, oggi soprattutto stiamo pensando tanto alla partita, che, come ha detto Carlo, ci può dare il passaggio del turno e permetterebbe di gestire la finale di campionato prima della ...

Torna acqua alta a Venezia. L’Europa - Non c’e’ piu’ tempo : E' passata l'emergenza, ma Venezia non e' ancora uscita dal tunnel dell'acqua alta di questo anomalo autunno 2019. Mentre il Governo ha stanziato i primi aiuti, e il Comune si appresta a ricevere i moduli di privati e aziende con la richiesta danni per l''ondata' del 12 novembre, la citta' e' stata sommersa anche oggi da una marea di 121 centimetri sul medio mare (28% del suolo allagato). E le previsioni non sono buone: il fenomeno si ripetera' ...

Fondazione Open - Renzi : “Ho denunciato Espresso per divulgazione di segreto bancario. Vicenda del prestito per la casa Non c’entra nulla. “ : L’inchiesta dell”Espresso’ sulla casa “non ha niente a che vedere con la Fondazione Open. Ho aspettato per rispondere all’Espresso per poter denunciare per divulgazione di segreto bancario, ora il mio avvocato ha provveduto a denunciare l’Espresso: non c’è alcuna attinenza con la Vicenda della Fondazione Open ma c’è una scrittura privata”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una conferenza ...

Polizia egiziana a Roma - Gabrielli : “Regeni? Verità è esigenza. Ma c’è il dovere di collaborare - a meno che Non si decida lo stop dei rapporti” : Quasi quattro anni di depistaggi, silenzi e bugie dal regime egiziano di Al Sisi sul caso Regeni non bastano a fermare le collaborazioni tra Roma e il Cairo. Rapporti che proseguono, Nel segno della realpolitik, non soltanto sul campo economico e in quello diplomatico (dopo il ritorno dell’ambasciatore italiano,), a quasi quattro anni dall’omicidio del giovane ricercatore italiano. E al di là dell’iscrizione di cinque ufficiali ...

Stranieri - tra reali e percepiti : per Eurispes gli italiani hanno una visione distorta - ma i media Non c’entrano…. : Stranieri, tra reali e percepiti: per Eurispes gli italiani hanno una visione distorta, ma i media non c’entrano…. Articolo a cura di Francesca Ronchin Gli italiani sovrastimano la presenza di Stranieri in Italia e la responsabilità sarebbe dei media. La tesi è stata articolata dal Presidente di Eurispes Gian Maria Fara al convegno tenutosi a Napoli “Immigrazione, è ora di voltare pagina”, dove ha rilanciato i dati di uno studio pubblicato ...

Venezia - ecco come sta sprofondando. E il Mose Non c’entra : Così funziona la laguna. Dal 1890 il mare è salito (e poi disceso) e il terreno è sprofondato: l’acqua è più alta di 30 centimetri. Le soluzioni che non risolvono.

Alitalia - Patuanelli : “Soluzione di mercato Non c’è. Tornare all’Iri? Se serve sì” : “Al momento una soluzione di mercato non c’è“. A dirlo, su Alitalia, il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione al Senato. Che ha aggiunto: “La strada di una proroga al consorzio che si stava costituendo non c’è più”. Concetto ribadito anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha comunque ribadito come sia “la soluzione preferita del governo”. Per il ministro ...