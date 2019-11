Nissan Micra Debutta a listino la variante NStyle

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 29 novembre 2019) Laintroduce in Italia laN-Style, una serie proposta unicamente con propulsore 1.0 turbo I-GT 100 CV, disponibile con cambio manuale cinque marce o automatico Xtronic. La vettura è proposta con prezzi a partire da 19.380 euro, che salgono a 20.680 euro per la versione automatica, facendone così la versione top di gamma attuale. Ilcompleto della compatta parte da 16.730 euro con la1.0 IG-T 100 CV Acenta.Dotazione completa, colori vivaci. La dotazione di serie della N-Style include due tinte esterne dedicate, Warm Silver e Burgundy, i gruppi ottici full Led e i fendinebbia a Led, i cerchi di lega da 17" con finiture colorate e coordinate con le minigonne, oltre ai paraurti con dettagli in quattro varianti cromatiche, i vetri posteriori oscurati, il pacchetto interno Invigorating Red, il volante multifunzione foderato di pelle, i rivestimenti in pelle nera e bordeaux, il climatizzatore automatico, il sistema Keyless, i sensori di parcheggio posteriori, il bracciolo anteriore, i tappetini e i battitacco personalizzati, il Cruise Control e l'infotainment compatible con Apple Carplay e Android Auto dotato di schermo da 7". Rimane invece optional il Safety Pack Plus, che include la frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni, gli abbaglianti automatici, il monitoraggio del cambio di corsia e il riconoscimento della segnaletica.

