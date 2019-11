“Nessun coro razzista” | e ora lo Slavia Praga vuole le scuse di Lukaku

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’accusa di razzismo non gli è andata giù. Per cui i dirigenti dellosi sono messi al video e hanno cercato e ricercato i cori che ha denunciato, chiedendo l’intervento dell’Uefa. Ma niente. E ora il club ceco passa al contrattatto, con un comunicato netto: “Respingiamo totalmente l’accusa riguardo a qualsiasidi discriminazione razziale da parte di tutto lo stadio. Abbiamo analizzato nuovamente i video disponibili e non ci sono elementi che confermino la dichiarazione di. Il nostro club si è sempre scusato per i comportamenti sbagliati dei singoli, quindi sarebbe opportuno chesi scusasse per le sue parole”. L’Uefa nonostante le accuse dell’attaccante dell’Inter aveva deciso di non aprire alcuna inchiesta, e nessuno tra i direttori di gara e il delegato della Federazione aveva segnalato nulla nei report di ...

