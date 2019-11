Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma, – Un insulto, razzista, la delusione, fortissima. Vittima Maxime Mbanda’, flanker della Nazionale azzurra, originario della Campania, figlio di un medico congolese. A denunciare il fatto, lo stessocon un post su Facebook, alla vigilia della partenza con la sua squadra, le Zebre, per il Galles. “Ieri sera- scrive- dopo anni che non mi succedeva, ho subito un atto di razzismo. Giusto appunto due giorni fa, rispondendo ad una domanda, dissi che i miei genitori mi avevano insegnato sin da piccolo ad affrontare gli episodi di razzismo col sorriso, MA QUESTA VOLTA NO. Questa volta non erano frasi dette da un bambino che avrebbe potuto semplicemente ed ingenuamente ripetere ció che poteva aver sentito da genitori, altri bambini, televisione o qualsiasi altra fonte”. L’insulto: “Sentirsi dire, da cittadinono e mulatto quale sono ...

romadailynews : ‘Negro di me…’: parole shock a giocatore Italia #rugby: Roma, – Un insulto, razzista, la… - Matifulco7 : Jajajajjsjskskskskkaksksjsksksks la señora atrás diciendo dale negro la concha de tu madre se me va el flybondi - BomberInve : RT @Dyegazzonyous: Dico la mia sul Venerdì nero? Dico la mia. Per me il compagno di Robinson Crusoe è la valvola di sfogo della storia. Non… -