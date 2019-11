Negozi chiusi la domeniche | torna la linea dura M5S |  «Ripartiamo da 52 stop l’anno»

Piena dell’Arno : Firenze tira un sospiro di sollievo - ma a Pisa Negozi chiusi e ospedale messo in sicurezza : Firenze tira un sospiro di sollievo per la situazione dell’ARNO. E’ ormai transitato all’idrometro degli Uffizi il colmo di Piena del fiume. La portata registrata è stata di 2.148 metri al secondo (al momento è invece di 2.023 metri al secondo). Il colmo è adesso a valle di Firenze , diretto verso l’Empolese: la portata misurata a Ponte a Signa ( Firenze ) è stata di 2.028 metri cubi al secondo. L’idrometro agli Uffizi ...

Gdo : Il Gigante rileva in Lombardia 6 Negozi Superdì chiusi da un anno : Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Il gruppo della gdo ‘Il Gigante’ ha rilevato in Lombardia sei punti vendita della catena ‘Superdì’, chiusi da settembre 2018. In tutto, 178 persone torneranno al lavoro, “alle stesse condizioni del passato”, spiega l’azienda, che conta 54 punti vendita nel Nord Italia, di cui 38 in Lombardia. “In un momento di instabilità economica, in cui si registrano ...