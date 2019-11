Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Associazione mafiosa, traffico internazionale di droga, detenzione di armi e rapina aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso. È scattata stamattina all’alba l’operazione “Magma” della Guardia di finanza che, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio, ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare per 45 persone – 36 in carcere e 9 ai domiciliari – emessa dal giudice per le indagini preliminari. Tra gli arrestati ci sono i verticidie perquisizioni non solo in, ma anche nel Lazio, ine in Emilia Romagna. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall’aggiunto Gaetano Paci, ha consentito di destrutturare lae le sue articolazioni operanti nel centro e nord Italia. L’indagine era partita dal sequestro, avvenuto nel 2016, di quasi 400 chili di cocaina che ...

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, smantellata la cosca Bellocco di Rosarno: 45 arresti in Calabria, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna - AntonioTolomeo6 : RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta, smantellata la cosca Bellocco di Rosarno: 45 arresti in Calabria, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna http… - Noovyis : (‘Ndrangheta, smantellata la cosca Bellocco di Rosarno: 45 arresti in Calabria, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna)… -