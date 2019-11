Natale : Finco (Lega) - ‘vietato a scuola il presepe - simbolo di accoglienza e fratellanza’ : Venezia, 29 nov. (Adnkronos) – ‘Non siamo ancora entrati nel mese di dicembre, e ancora una volta siamo costretti ad assistere a insegnanti che, in nome di una presunta apertura, nascondono le nostre tradizioni, come quella secolare del presepe, per non offendere quelle altrui. Come ogni anno, dobbiamo ricordare che la vera integrazione non si fa nascondendo le proprie origini, ma esaltandole, e permettendo a tutti, anche a ...