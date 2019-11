Napoli a mano armata | si torna a sparare per strada | tre agguati in poche ore

Live Milan-Napoli 0-0 in panchina Manolas e Fabian Ruiz : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...

Liliana Segre torna sul caso Napoli : «Non faccio da scudo umano all’assessora che odia Israele» : Intervista di due pagine sul Corriere della Sera alla senatrice a vita Liliana Segre. torna sui casi delle proposte di cittadinanza onoraria, tra cui Napoli. A Sesto San Giovanni il sindaco ha detto che lei «Non ha a che fare con la storia della città». A Biella Ezio Greggio ha rinunciato alla cittadinanza onoraria dopo che era stata negata a lei. «Avere creato imbarazzo a quelle giunte mi dispiace. Il caso di Biella è stato però l’occasione di ...

Serie A – Il fallo di mano e la dura ammissione ad Ancelotti - Rizzoli svela : “Napoli-Atalanta? Abbiamo sbagliato” : Rizzoli risponde ad Ancelotti e analizza le problematiche legate al fallo di mano Si è tenuto oggi il Forum “Var, arbitri e capitani”, evento organizzato dalla Figc. Dopo i dubbi esposti da Carlo Ancelotti sull’arbitraggio ed il Var, Nicola Rizzoli ha voluto fare chiarezza, ammettendo, in un primo momento di aver sbagliato in “Napoli-Atalanta”, per poi rispondere alle affermazioni del tecnico del Napoli: ...

Rizzoli sui falli di mano : «Esemplari i calciatori del Napoli a non protestare negli episodi con Roma e Cagliari» : Durante l’incontro che si è tenuto a Roma tra l’Aia e i dirigenti delle società di serie A il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli ha parlato anche del tema dei falli di mano che è quello che ha creato più problemi e discussioni in quest’avvio di stagione. Rizzoli ha parlato di cambiamenti che hanno reso più complicato destreggiarsi per gli arbitri «Molto dell’interpretazione dipende dalla cultura personale che si ...

CorSport : Milan-Napoli - Milik non ce la fa. Buone speranze per Manolas e Ghoulam. Allan ancora in forse : Milik non ce la farà a recuperare per la partita di sabato contro il Milan, scrive il Corriere dello Sport. Per tornare arruolabile dovrà finire tutto il primo ciclo di terapie, iniziato solo 8 giorni fa. gli occorre riposo per tornare velocemente in campo. Sembrano invece in ripresa Manolas e Ghoulam, che da ieri hanno fatto ritorno in gruppo. Allan probabilmente si aggregherà oggi: ieri ha continuato a seguire la tabella personalizzata per ...

La Ferrari ci mostra dove può arrivare il Napoli se non si fermano le ostilità : Ammutinamento 1 ad ammutinamento 2. Cosa succede quando non si guarda in faccia la realtà. Quando non si gestisce una situazione ad alta tensione e ci si illude che tutto magicamente possa tornare a posto. Parlare a nuora perché suocera intenda. Ovviamente le condizioni della Ferrari e del Napoli non sono sovrapponibili. Ma ci sono affinità, soprattutto nel concetto di fondo. Alla Ferrari è accaduto un imprevisto che nello sport, dove non ...

Maltempo a Napoli - l'urlo di de Magistris : «Noi sindaci lasciati col cerino in mano» : «Siamo in un'epoca di cambiamenti climatici in cui è sempre più difficile fare previsioni, in cui i Governi non stanziano risorse per nuove tecnologie di protezione civile o...

CorSport : Manolas - Ghoulam e Allan dovrebbero rientrare Milan-Napoli : Domani riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso ai calciatori del Napoli. E da domani saranno analizzate le condizioni di Manolas, scrive il Corriere dello Sport. Il difensore greco è ancora alle prese con i postumi dell’infrazione costale e giovedì è anche stato colpito da un virus influenzale che lo ha costretto a saltare la partita con il Genoa. Domani si cercherà di capire che tempi ci sono per il ...

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : avanti Lozano e Milik - out Manolas : Napoli-Genoa, le probabili formazioni probabili formazioni Napoli-Genoa. Gli azzurri di Carlo Ancelotti tornano in campo dopo l’ammutinamento e il pari col Salisburgo, tornano in campo in Serie A dopo il brutto ko dell’Olimpico contro la Roma. Secondo le ultime raccolte da Forzazzurri.net, con Allan, Manolas e Ghoulam non convocati, toccherà a Hysaj e Maksimovic completare il reparto difensivo con Di Lorenzo e Koulibaly. A ...

Napoli - i convocati di Ancelotti : non ci saranno Allan - Ghoulam e Manolas! : Come riporta il sito ufficiale, i 3 calciatori hanno svolto differenziato e non saranno, dunque, del match. Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di domani conto il Genoa per l’anticipo della 12esima giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con attivazione a secco seguita da una serie di torelli su due metà ...

Allan Ghoulam e Manolas non convocati per Napoli Genoa : Allan non convocato per Napoli-Genoa di domani sera. Con lui, ou anche Ghoulam e Manolas. I tre hanno svolto lavoro differenziato. I convocati per Napoli-Genoa in programma domani al San Paolo alle 20.45 I convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski. C’è invece Meret che ...

Sky : ammutinamento Napoli - i calciatori chiamano gli avvocati per timore di essere multati dalla società : Una serata turbolenta in casa Napoli. Al termine della partita contro il Salisburgo finita in pareggio, nello spogliatoio del Napoli ci sarebbe stato un duro faccia a faccia tra i calciatori e la società. Lo racconta, a Sky, Massimo Ugolini. I senatori del Napoli avrebbero chiesto alla società di interrompere il ritiro e, di fronte al rifiuto del club, avrebbero deciso arbitrariamente di far ritorno a casa. Un vero e proprio ...