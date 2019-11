Nadal spera di vincere il premio come ‘tennista più sportivo dell’anno’ | Tsitsipas lo

LIVE Nadal-Tsitsipas - Atp Finals 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-5 - lo spagnolo vince e spera ancora nella semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RAFAEL NADAL SI QUALIFICA PER LA semifinale SE…LO spagnolo DEVE TIFARE MEDVEDEV LA CRONACA DELLA VITTORIA DI NADAL Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sconfitta ininfluente per Tsitsipas, che era già qualificato per le semifinali. Lo spagnolo resta ancora vivo, ma ora deve attendere il match tra Zverev e Medvedev. Se il tedesco vince, Nadal è eliminato. Nadal ...

ATP Finals 2019 : Rafael Nadal vince la maratona con Stefanos Tsitsipas e ora spera in Medvedev : Rafael Nadal resta in vita, almeno fino a stasera, nelle ATP Finals. Alla O2 Arena di Londra, infatti, lo spagnolo batte in un incontro durato quasi tre ore il greco Stefanos Tsitsipas, già certo della qualificazione in semifinale, per 6-7(4) 6-4 7-5. Il numero 1 del mondo deve ora sperare, alle 21.00, che Daniil Medvedev batta Alexander Zverev con qualunque punteggio per arrivare a giocare contro Roger Federer la semifinale di domani; se invece ...

ATP Finals – Nadal stende Tsitsipas e spera nella semifinale - lo spagnolo attende un regalo da Medvedev : Lo spagnolo vince il confronto con il greco ma non è certo della semifinale, servirà una vittoria di Medvedev su Zverev per qualificarsi Rafael Nadal vince in rimonta contro Stefanos Tsitsipas il terzo incontro alle ATP Finals 2019, in corso di svolgimento sul veloce indoor della O2 Arena di Londra. AFP/LaPresse Lo spagnolo, già certo di finire la stagione al numero uno del mondo, riesce a ribaltare il risultato con il greco, imponendosi ...

LIVE Nadal-Tsitsipas - Atp Finals 2019 in DIRETTA : spagnolo obbligato a vincere per sperare nella semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45: Sicuramente per Stefanos Tsitsipas è una situazione molto tranquilla. Il greco è già qualificato dopo le prime due vittorie con Medvedev e Zverev. 14.42: Nei precedenti Nadal è in vantaggio per 4-1 ed i due si sono già affrontati per tre volte in questa stagione, sempre in semifinale. Abbastanza nette le vittorie dello spagnolo agli Australian Open (6-2 6-4 6-0) e agli Internazionali ...