MotoGp | Giacomo Agostini condanna Valentino Rossi | “è rimasto fermo a 9 titoli | posso

MotoGp - Giacomo Agostini su Marc Marquez : “È un fuoriclasse ed ha il tempo per superare il mio record” : Fino a qualche anno fa sembrava davvero inimmaginabile ma adesso c’è chi ritiene in pericolo il pazzesco record di 15 titoli mondiali vinti da Giacomo Agostini. Già perché Marc Marquez, pilota spagnolo di Cervera laureatosi nel 2019 per l’ottava volta campione iridato nel Motomondiale, potrebbe anche pensare di raggiungere e superare il primato di Agostini alla luce dei suoi 26 anni. Da quando è approdato in MotoGP nel 2013, il ...