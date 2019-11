Monza | voleva costituire partito nazista italiano | arrestato uno dei 19 indagati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) È scattato l’arresto per Maurizio Aschieri, 57enne residente a, uno dei 19dell’operazione “Ombre Nere” sull’estremismo di destra che ha portato ieri ad altrettante perquisizioni su disposizione della Dda di Caltanissetta. All’interno della casa del 57enne sono stati trovati un fucile, una carabina e due revolver. Per diciotto mesi i pm e gli investigatori hanno intercettato i protagonisti dell’inchiesta che si dichiaravano pronti a fondare une a pianificare attentati: uno degliproponeva di ingaggiare uno straniero di nazionalità marocchina per il lancio di una molotov contro una sede dell’Anpi in Liguria, affinché risultasse come unico colpevole. In altre intercettazioni si era fatto cenno anche al gesto del giovane neoStephan Balliet che, vestito con mimetica elmetto e mascherina, ...

