Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 29 novembre 2019)torna a giocare in campionato. Il capitano è pienamente recuperato. Ha saltato il match di Champions a Liverpool per una contusione al gomito. Nonndo nemmeno con la squadra. Molto probabilmente tornerà in campo da titolare contro il. La partita è in programma domenica pomeriggio al San Paolo. Si tratta solo di capire dove giocherà il capitano. Resta inse farà l’ala sinistra. O con Mertens e Lozano se Carlo Ancelotti lo dovesse schierare in attacco. Il report ufficiale della società conferma che “e Tonelli continuano ad allenarsi a. Mentreha svoltodel lavoro in gruppo epersonalizzato”. Per tutti e tre la convocazione per ilpareimprobabile. In difesa, spazio a Di Lorenzo. Dopo l’esperimento (riuscito) da ala in Champions, il difensore dovrebbe tornare ad occupare la casella ...

napolista : #Milik e #Ghoulam ancora a parte, per il Bologna #Insigne in ballottaggio con #Zielinski o #Lozano - ilNapolista - NCN_it : #NAPOLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO: #GHOULAM E #TONELLI A PARTE. #MILIK PARZIALMENTE IN GRUPPO - sscalcionapoli1 : Castel Volturno, il report dell’allenamento: Milik solo parzialmente in gruppo, Ghoulam a parte… -