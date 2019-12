Piatek sfida Ibrahimovic : vuole restare al Milan : Piatek non vuole lasciare il Milan, nemmeno in caso di arrivo di Ibrahimovic: respinte le chiamate per il prestito Il Milan sogna Zlatan Ibrahimovic. L’operazione per portare lo svedese in rossonero appare complicata, ma la dirigenza non intende mollare la presa in virtù di risultati che stentano ad arrivare sul campo. Con l’arrivo di Ibra, a finire sul mercato potrebbe essere Krzysztof Piatek. Il polacco, però, è deciso a giocarsi ...

Ibrahimovic Milan - Massara : «Nessuna trattativa in corso» : Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato del possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero Frederic Massara spegne i sogni del Milan. Il direttore sportivo rossonero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha negato qualsiasi possibilità di trattativa per portare lo svedese di nuovo in rossonero. Ibrahimovic – «No, non c’è nessuna trattativa e non c’è nessun aggiornamento da dare. Mi sembra che ...

Milan - Ibrahimovic si avvicina : “Milano è casa mia”. Le cifre del potenziale affare : Ibrahimovic Milan- Zlatan Ibrahimovic si avvicina a grandi falcate verso il ritorno al Milan. L’attaccante svedese, intervistato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista in ottica futura. Dichiarazioni importanti che potrebbero aprire concretamente al ritorno dello svedese in maglia Milan. L’attaccante ha così ammesso: “Milano è […] L'articolo ...

Milan - Pioli in conferenza : l’obiettivo Champions - le condizioni di Paquetà e l’arrivo di Ibrahimovic : “Nel corso del campionato ci sono partite che pesano di più, ma siamo noi che dobbiamo bussare alla nostra porta per prenderci questa opportunità. Questo devono avere chiaro i miei giocatori”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. “Chi gioca dall’inizio e chi entra deve avere lo stesso fuoco, dobbiamo dare tutto per il bene del ...

Zlatan Ibrahimovic-Milan - una clamorosa accelerata : ma 6 milioni all'anno ancora non bastano : Zlatan Ibrahimovic potrebbe sciogliere i nodi sul suo futuro nei prossimi giorni. Il Milan, in vantaggio sul Bologna di Mihajlovic, ha la necessità di affrettare i tempi per regalare a Pioli e all'ambiente quel colpo tanto sperato. Al prossimo incontro con la società rossonera (il secondo negli ulti

Ibrahimovic fa sognare il Milan - Zlatan lancia messaggi ai rossoneri : “io come Garibaldi - Milano è casa mia” : L’attaccante svedese è tornato a parlare del suo futuro, ammettendo di aver lasciato il cuore a Milano La telenovela Ibrahimovic regala un’altra importante puntata, che riguarda stavolta le parole del diretto interessato. L’attaccante svedese infatti continua a mandare chiari segnali al Milan, alimentando i sogni dei tifosi rossoneri, già in estasi al pensiero di poter riabbracciare Zlatan. AFP/LaPresse Il gigante di ...

Il Milan spera nel ritorno di Zlatan Ibrahimovic : Zlatan Ibrahimovic potrebbe davvero accettare di tornare al Milan. I rossoneri sperano di a coinvolgerlo in una nuova sfida personale.

Calciomercato Milan – Ibrahimovic più vicino : da limare la differenza di un milione fra richiesta e offerta : Il Milan offre due milioni per i primi 6 mesi, Zlatan Ibrahimovic ne chiede 3: le parti si avvicinano e la trattativa si avvia verso la conclusione Zlatan Ibrahimovic e il Milan sembrano destinati a dirsi sì. I rossoneri sono in netto vantaggio sulla concorreza di Napoli e Bologna, la trattativa per l’attaccante svedese e ben avviata, il tutto favorito dai buoni rapporti con Mino Raiola, agente del giocatore che avrebbe ...

Ibrahimovic : Mourinho si tira fuori dalla corsa. Ora Napoli e Milan sognano : Calciomercato Napoli, Ibrahimovic più vicino: Mourinho si defila dalla corsa allo svedese Ibrahimovic Napoli – Sembra esser già terminata la corsa che avrebbe dovuto portare Ibrahimovic al Tottenham. Dopo numerosi giorni in cui si rincorrevano le voci di mercato che avrebbero visto approdare lo svedese alla corte di Josè Mourinho, è stato lo stesso Special […] Leggi tutto L'articolo Ibrahimovic: Mourinho si tira fuori dalla corsa. ...

Milan - Piatek non spara più : il polacco via a gennaio con l’arrivo di Ibrahimovic : L’attaccante polacco sommerso dai fischi contro il Napoli, per questo il club rossonero sta pensando ad una cessione in prestito in caso di arrivo di Ibra Kris Piatek si è smarrito il Milan, non riesce più a ritrovarlo dopo l’ottimo impatto dello scorso anno. Solo tre i gol segnati in questa stagione dal polacco, due per giunta su calcio di rigore, con l’unico sigillo su azione arrivato nel match con il ...

Milan - i segreti di Galliani : “avrei preso Icardi. Volevo Sarri e ho corteggiato Conte. E su Ibrahimovic…” : Adriano Galliani a 360° gradi sul Milan: dal sogno Icardi, ai profili di Sarri e Conte per la panchina, passando per il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic Adriano Galliani ha lasciato un bel ricordo nella memoria dei tifosi del Milan e l’ex amministratore delegato rossonero parla sempre in termini positivi della sua ex squadra. Nel calcio da tanti anni, Galliani porta con sè diversi aneddoti che fanno sempre notizia, come quelli ...

IL MATTINO – Calciomercato Napoli : la situazione Ibrahimovic - Napoli più defilato. Milan in pole : Ibrahimovic-Napoli, le ultimissime: lo svedese ci riflette ma per lo storico giornale di Napoli gli azzurri sono più defilati Ibrahimovic Calciomercato Napoli – La situazione legata al cartellino di Zlatan Ibrahimovic e all’elevatissima concorrenza che c’è per arrivare al suo cartellino, vede il Napoli in una posizione certamente più defilata. Tuttavia, secondo quanto riportato da […] Leggi tutto L'articolo IL MATTINO ...

Ibrahimovic al Milan? L’offerta c’è ma Gazidis frena : Due milioni di euro netti fino al 30 giugno, più milioni netti per la prossima stagione prossima. Sarebbe questa, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’offerta che Paolo Maldini e Zone Boban avrebbero recapitato all’agente di Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola, per convincere l’attaccante svedese a vestire nuovamente la maglia rossonera. Zlatan, secondo quanto riportato dal […] L'articolo Ibrahimovic al Milan? ...