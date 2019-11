Mihajlovic | Prendo 19 pastiglie al giorno | ho paura | ma mi godo ogni minuto di

Fonte : blogo

(Di venerdì 29 novembre 2019) "Prima la pazienza non era il mio forte, ora midella giornata. Tutto quello che prima consideravo normale ora me loin un'altra maniera. Sembra una cosa da niente ma prendere una boccata d'aria è una cosa bellissima". Sono le parole commosse di Sinisaa proposto del nuovo punto di vista con cui guarda alla vita dopo gli ultimi 4 mesi e mezzo passati a lottare contro la leucemia.L'allenatore del Bologna in una conferenza stampa convocata stamattina per fornire aggiornamenti sul suo stato di salute ha spiegato:: "19al, ho, ma midi vita" 29 novembre 2019 13:00.

