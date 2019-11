Mihajlovic | la conferenza sulla salute dopo il trapianto | «Mi sono rotto le palle di

FOTO Mihajlovic - tutte le immagini della conferenza stampa. Lacrime e commozione per l’allenatore del Bologna : Sinisa Mihajlovic ha tenuto una toccante conferenza stampa allo Stadio Dall’Ara, l’allenatore del Bologna ha deciso di raccontare la sua battaglia contro la lucemia e ha portato la sua testimonianza davanti ai giornalisti dopo i cicli di chemioterapia e un trapianto di midollo. Il tecnico serbo ha impressionato per la sua grinta, per la sua tenacia, per la sua combattività contro questo male e citando Vasco Rossi ha detto di essere ...

