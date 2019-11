Mihajlovic | la conferenza stampa in diretta dalle 11 | gli aggiornamenti sulla malattia

Mihajlovic - venerdì indetta una conferenza stampa : il tecnico farà il punto sul suo percorso di cure : Per la giornata di venerdì , l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha indetto una conferenza , alle ore 11, presso la sala stampa dello stadio Dall’Ara. Il tecnico dei rossoblu farà il punto sul suo percorso di cure nella lotta alla leucemia. In conferenza stampa , Mihajlovic sarà insieme ai medici del Policlinico Sant’Orsola. Si parlerà probabilmente anche dei futuri step della terapia, dopo il trapianto di midollo ...

