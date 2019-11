Mihajlovic | ' In questi quattro mesi difficili ho conosciuto medici straordinari'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Sinisaha indetto una conferenza stampa con i giornalisti per raccontare le sue condizioni mediche. Dopodi cure per combattere la leucemia, l'allenatore del Bologna ha parlato del suo calvario in ospedale. A parlare insieme a lui, c'era anche il primario del reparto Ematologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. All'interno della struttura, come dichiara lo stesso Sinisa, ha avuto l'opportunità di conoscere un personale medico eccezionale. Il mister ha rivelato anche di non sentirsi un eroe, ma semplicemente una persona normale. Inoltre ha dichiaro che per sconfiggere quel male avrà bisogno non solo di coraggio, ma di molte cure....

