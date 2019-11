Mihajlovic dopo il trapianto | «Ho avuto medici e infermieri straordinari Mi sono rotto

“Non è finita”. Sinisa Mihajlovic e la leucemia - le prime parole dopo le cure : Sinisa Mihajlovic ha finito il ciclo di terapie e torna a parlare dalla sala stampa del Bologna. Commozione e parole di gratitudine verso lo staff medico del Policlinico Sant’Orsola che lo ha avuto in cura. “Sono stati 4 mesi difficili, ho conosciuto medici straordinari che mi hanno supportato e, soprattutto, sopportato. Sono sempre stati meravigliosi con me. Quando uno affronta una malattia del genere si sa quanto sia difficile ...

Sinisa Mihajlovic torna a casa dopo il terzo ciclo di chemioterapia : la gioia della moglie su Instagram : La moglie Arianna mostra tutta la sua gioia: Sinisa torna a casa. Finito il terzo ciclo di chemioterapia per combattere la leucemia, l’allenatore del Bologna torna finalmente a casa e Arianna Rapaccioni pubblica una foto all’uscita dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Sono molti i tifosi, non solo rossoblu, che hanno notato come il mister sia provato negli ultimi giorni. Quel che è certo è che Mihajlovic ha una grande ...

Juventus – Sarri con i piedi per terra dopo la vittoria sul Bologna e sull’incontro con Mihajlovic svela : “sono raffreddato e…” : Maurizio Sarri commenta la prestazione della Juventus dopo la vittoria contro il Bologna allo Stadium La Juventus sorride allo Stadium: grazie alla reti di Ronaldo e Pjanic i bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna di Mihajlovic, consolidando il loro primo posto in classifica. “Abbiamo fatto bene ma non bisogna gestire le partite, non bisogna gestire i risultati e non bisogna gestire le energie perchè poi ti possono succedere ...

“Vorrei salutarvi”. Succede dopo il secondo ciclo di chemio. Le parole di Sinisa Mihajlovic sono commoventi : Sinisa Mihajlovic, il tecnico serbo, che ha appena concluso il suo secondo ciclo di cure per combattere la leucemia, ha inviato un commovente video messaggio di auguri proiettato prima della partita: “Aspettate un po’ ragazzi, vorrei salutarvi anch’io – ha esordito il tecnico nel suo filmato – Mi spiace di non essere lì con voi, sono uscito dall’ospedale ieri e avevo tanta voglia di rivedere mia moglie e i miei figli: mi scuserete per questo. ...