Migranti | naufragio di Lampedusa | la Guardia costiera individua relitto e alcune salme

Migranti : naufragio Lampedusa - individuato relitto con cadaveri attorno : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – Il gruppo dei sommozzatori della Guardia costiera tramite il RoV ha individuato, come apprende l’Adnkronos, il relitto del naufragio dello scorso 23 novembre davanti alle coste di Lampedusa. attorno al relitto ci sarebbero dei cadaveri. Ma non si sa quanti sono a causa delle cattive condizioni di visibilità nel fondo. Sono 5 i cadaveri recuperati, e almeno 15 i dispersi. I superstiti sono ...

Migranti : naufragio Lampedusa - sommozzatori per ricerca salme in fondo al mare : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - A partire da venerdì un gruppo di sommozzatori della Guardia costiera saranno impegnati a Lampedusa nella ricerca delle salme rimaste in fondo al mare dopo il naufragio di sabato scorso. Al momento sono cinque le salme recuperate, tutte donne, e almeno 15 le persone di

Migranti : naufragio Lampedusa - riprendono le ricerche dei dispersi : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - Riprenderanno nel primo pomeriggio di oggi le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto sabato sera nei pressi di Lampedusa. Da due giorni le motovedette degli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza sono ferme al porto a causa del maltempo. Ma oggi

Migranti : naufragio Lampedusa - su una mamma morta trovati i passaporti delle due figlie piccole : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Aveva addosso il suo passaporto e quello delle due figlie piccole una delle cinque donne morte nel naufragio della imbarcazione in legno davanti alle coste di Lampedusa. Le due minori si trovano all'hotspot dell'isola, salvate dall'intervento della Guardia costiera. Gl

Migranti - in un video le urla dei bambini in mare dopo il naufragio a Lampedusa : Un video della Guardia Costiera mostra le immagini del salvataggio dei 149 Migranti, dopo la tragedia di sabato pomeriggio, a un miglio da Lampedusa: si sentono le urla disperate dei bambini, e le richieste di aiuto di uomini e donne finiti in mare, mentre lottano tra la vita e la morte. Proseguono le ricerche dei 15 dispersi, nonostante le condizioni meteo in peggioramento.Continua a leggere

Migranti : naufragio Lampedusa - per il maltempo ferme le ricerche : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Sono ferme, al momento, a causa del maltempo, le ricerche dei 15 dispersi del naufragio di Lampedusa. All'alba di oggi le motovedette Sar della Guardia costiera e le motovedette della Guardia costiera avrebbero dovuto raggiungere nuovamente la zona del naufragio ma il

Migranti : naufragio Lampedusa - 5 i corpi recuperati : Proseguono le ricerche dei dispersi in mare dopo il naufragio avvenuto nella giornata di ieri a circa un miglio dalla spiaggia dell'isola Conigli

Naufragio vicino Lampedusa : salvati 149 Migranti. Recuperati 5 cadaveri : Aggiornamento - Sono 7 i cadaveri Recuperati fino a questo momento dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza di Lampedusa. Le ricerche capillari sono in corso sia in mare che a riva; i primi due cadaveri sono stati ritrovati sulla spiaggia di Cala Galera. Le ricerche sono iniziate durante la notte e sono state ostacolate dal maltempo, ma comunque non si interromperanno perché all'appello mancano ancora 13 persone stando al racconto ...

Migranti : naufragio Lampedusa - due fratellini sopravvissuti hanno perso i genitori : Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - Due fratelli minorenni, tunisini, sopravvissuti al naufragio di Lampedusa, hanno perso entrambi i genitori. Lo hanno raccontato loro ai poliziotti che da ieri stanno ascoltando i superstiti del naufragio davanti alle coste di Lampedusa. Sono 149 i sopravvissuti che han