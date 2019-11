Migranti | Cecilia Strada e Luca Casarini | “È cambiato il governo ma l’impianto del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) “Noi complici degli scafisti? I veri complici sono i governi come quello italiano che pagano la Libia per tenersi le persone e per fare il lavoro sporco”. Al Memoriale della Shoah di Milano,della ong Mediterranea si sono confrontati con le scrittrici Caterina Bonvicini e Helena Janezcd su quello che sta accadendo nel Mediterraneo. Le due navi della ong, Jonio e Alex, sono ancora sotto sequestro amministrativo “vittime del decreto Salvini bis”, come denunciano gli attivisti che puntano il dito contro l’atteggiamento delgiallo-rosso: “Proviamo preoccupazione quando sentiamo tornare nei discorsi dele nelle bozze di accordo la parola ‘pull factor’, ovvero che le ong siano fattore di attrazione. I numeri smentiscono questa credenza”. Mediterranea chiede dunque un cambio di passo da parte del: “del decreto ...

