Meteo Roma del 29-11-2019 ore 19 | 15

Meteo Roma : previsioni per il weekend : Meteo Roma: previsioni per il weekend Tempo generalmente stabile nel fine settimana; ampie schiarite nella giornata di sabato alternate solo a locali nubi nella mattinata. Tempo asciutto anche domenica con molte nubi sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +8°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Week end caratterizzato dal tempo stabile con ampie schiarite nella giornata di sabato alternate a locali ...

Allerta Meteo rossa su Veneto - Emilia Romagna e Lombardia : nuova ondata di temporali sull’Italia : La Protezione civile ha diramato Allerta in ben 8 regioni italiani, tra cui tre di livello rosso, il più alto: si tratta di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto dove a fare paura è soprattutto il livello del Po. Occhi puntati anche su Toscana, Campania, Basilicata e Calabria per rischio idrologico e idraulico.Continua a leggere

Emilia Romagna Allerta Meteo 28 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio Piene dei Fiumi, Frane e Piene dei Corsi Minori, Vento. Valida dalle 00:00 del 28 novembre 2019 fino alle... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo 28 Nov 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Meteo Roma : previsioni per giovedì 28 novembre : Meteo Roma: previsioni per giovedì 28 novembre Tempo instabile nella mattinata con deboli piogge sparse; generale miglioramento nelle ore pomeridiane anche se con molte nubi. Nuvolosità irregolare anche in serata e in nottata ma con tempo sempre asciutto. Temperature comprese tra +13°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 28 novembre Piogge e pioviggini nella mattinata su gran parte del territorio, generalmente più asciutto solo sulle ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : allarme rosso - massima attenzione per la piena del Po : massima attenzione per la piena del Po in Emilia Romagna, il cui colmo raggiungerà Casalmaggiore (Cr) stanotte e poi Boretto (Re) nella tarda mattinata di domani e giovedì Pontelagoscuro (Fe), con valori superiori alla soglia 3, di criticità elevata (colore rosso). La Regione Emilia-Romagna ha fatto sapere che il fiume è costantemente monitorato da Aipo, al lavoro 24 ore su 24, in stretto coordinamento con i sistemi nazionale, regionale e locali ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : prorogato l’allarme “rosso” per la piena del Po : “Nella giornata di mercoledì 27 novembre l’ingresso sul territorio regionale di correnti temperate e umide provenienti da sud-ovest porterà, sin dal mattino, precipitazioni sull’appenino centro-occidentale, in estensione alle aree di pianura nel corso della giornata. Sul crinale occidentale le precipitazioni risulteranno a carattere di rovescio e più persistenti, con valori puntuali di 50-70 mm stimati per l’intero ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 27 novembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 27 novembre Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio si attendono piogge sparse che tenderanno a diventare sempre più intense nelle ore serali. Fenomeni in esaurimento nella notte. Temperature comprese tra +12°C e +18°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 27 novembre Locali acquazzoni al mattino sui settori di confine con la Campania, tempo asciutto ...