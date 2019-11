Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il mese disi chiude con una giornata uggiosa, soprattutto al Nord dove le nebbie saranno frequenti al mattino e, in qualche caso, dureranno anche nel corso del giorno. Deboli piogge saranno possibili sul versante tirrenico mentre altrove ilsarà per lo più soleggiato. Domenica 1 dicembre inizia l’invernorologico (per quello astronomico dovremo attendere il 21 del mese) con una nuova fase di maltempo questa volta accompagnata anche da un ribasso delle temperature. Sulle regioni settentrionali e sulla Toscana le piogge saranno diffuse e insistenti, la neve cadrà sulle Alpi a partire dagli 800-1000 metri di quota. Con il passare delle ore la situazione peggiorerà ulteriormente. I fenomeni saranno localmente di forte intensità con temporali sulla Liguria e alta Toscana.Leal Nord - La nebbia insisterà sulla pianura padana e, in alcuni casi, non si solleverà neanche a metà giornata. Sulle Alpi nuvolosità modesta e tempo piuttosto soleggiato lungo le coste. Rinforzo di bora sull’alto Adraitico. Dalla sera primi segnali di peggioramento a partire dalle regioni occidentali. Temperature in calo con massime tra 8 e 13 gradi.Leal Centro - Tempo in prevalenza poco nuvoloso con deboli fenomeni lungo l’area tirrenica. Aumento della nuvolosità dalla sera a partire dalla Toscana. Soleggiato o poco nuvoloso lungo l’Adriatico. Temperature stabili con massime tra 11 e 15 gradi.Leal Sud - Parzialmente nuvoloso al mattino sulle regioni peninsulari e sul nord della Sicilia con locali piovaschi su Calabria e alta Puglia. Tempo soleggiato sulle restanti regioni. Venti moderati o tesi di Maestrale. Massime comprese tra 13 e 17 gradi.

SkyTG24 : Meteo, le previsioni di sabato 30 novembre. VIDEO - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo: le PREVISIONI per Domenica 1 Dicembre in DIRETTA VIDEO con Marianna -… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo DIRETTA VIDEO: le PREVISIONI per Lunedì 2 Dicembre - -