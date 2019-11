Mercato Juventus | assalto spagnolo per Dybala | pronta una mega offerta

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 29 novembre 2019)– Dopo l’exploit in Champions League contro l’Atletico Madrid, ladeve stare ancora più attenta a non farsi scappare la Joya la prossima estate: le basi per i grandi affari dell’estate, si sa, iniziano ad essere create d’inverno. Per questo motivo Fabio Paratici vuole provare a blindare subito l’argentino che, alla corte di Maurizio Sarri, è letteralmente esploso. Diego Simeone, però, è pazzo di lui e vorrebbe fare di tutto per portarlo in Spagna, a Madrid, tra le fila dei Cholchoneros., Simeone vuoleDopo l’Eurogol di Champions League su punizione contro l’Atletico, dove oggettivamente Oblak ha qualcosa in più di qualche semplice colpa, tutti gli occhi si sono nuovamente aperti su Paulo. La Joya, infatti, è il miglior marcatore delladi questo inizio di stagione, addirittura meglio di Cristiano Ronaldo nonostante ...

