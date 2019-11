Mediaset-Vivendi | vicina intesa su Mfe Trattativa al rush finale | udienza slitta

Mediaset-Vivendi - trattative al rush finale e ipotesi slittamento udienza : trattative al rush finale fra Mediaset e Vivendi. Si gioca il tutto per tutto e spunta anche l’ipotesi di una richiesta di spostamento al pomeriggio o nei prossimi giorni dell’udienza prevista per le 12.30 al Tribunale di Milano che dovrà dire l’ultima parola sul tentativo di conciliazione

Netlix - il naufragio di Mfe e i ricavi Perché la pace Mediaset-Vivendi : Anche il terzo trimestre di Mediaset ha confermato che il mercato della raccolta pubblicitaria in Italia, seppure un graduale miglioramento, resta avaro di soddisfazioni, con fatturato in calo e utile e indebitamento che migliorano solo grazie alla compressione dei costi. Un'intesa con Vivendi che consenta di sbloccare il progetto di aggregazione paneuropea MediaforEurope (Mfe) appare dunque inevitabile più che opportuna. Ma la somma ...

Giordani (Mediaset) : «Con Vivendi un accordo è vicino e possibile» : «Un accordo con Vivendi è vicino e possibile». Il direttore finanziario di Mediaset, Marco Giordani, ha risposto così durante la conference call con gli analisti per i conti dei nove mesi dell’anno a una specifica domanda in merito alla modifica dello Statuto di MediaForEurope oggetto del tentativo di conciliazione chiesto dal Tribunale di Milano. Nei nove mesi utile in crescita ma giù i ricavi

Mediaset cresce nella tedesca Prosiebensat e diventa il primo azionista. Il Biscione punta a rafforzarsi contro Vivendi : La famiglia Berlusconi mette a posto un nuovo tassello della riorganizzazione del suo impero. Mediaset si è rafforzata nel capitale della tedesca Prosiebensat passando dal 9,61 al 15,1 per cento. Con questa mossa il gruppo di Cologno Monzese diventa il primo socio della società media tedesca con una partecipazione che, ai prezzi di Borsa di ieri, vale quasi mezzo miliardo (476 milioni). L’operazione, realizzata via Mediaset España, è “un ...

Mediaset : Vivendi ritira procedimento giudiziario ad Amsterdam contro Mfe : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – Vivendi ha ritirato il procedimento giudiziario preliminare avviato al Tribunale di Amsterdam sulla fusione fra Mediaset in Mfe -Mediaforeurope che quindi non verrà discusso su richiesta di Vivendi. Lo comunica Mediaset in una nota.L'articolo Mediaset: Vivendi ritira procedimento giudiziario ad Amsterdam contro Mfe sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mediaset : ricorso Vivendi a Tribunale Milano per sospendere fusione con Mfe : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – Mediaset ha ricevuto da Vivendi un ricorso cautelare con cui il gruppo francese chiede al Tribunale di Milano di sospendere, in via principale, l’esecuzione e l’efficacia della deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset dello scorso 4 settembre sulla fusione del gruppo in Mfe – Mediaforeurope e ogni deliberazione presupposta, collegata o ...

Mediaset - il Tribunale di Madrid sospende la fusione con Mediaset España. Vivendi esulta - Cologno insorge : Pier Silvio Berlusconi Ricordate la decisione di Mediaset di trasferire, insieme a Mediaset España, la sede legale in Olanda, costituendo la nuova holding MediaForEurope? Lo scorso 4 settembre, nonostante il disappunto di Vivendi, dalle assemblee era arrivato il via libera al riassetto delle attività in un unico gruppo, compresa la partecipazione del 9.6% del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1. La Corte di Madrid, però, ha bloccato tutto: la ...

Mediaset : società - Vivendi non fermerà progetto espansione europea : Milano, 11 ott. (AdnKronos) – “Vivendi non fermerà il progetto di espansione europea di Mediaset”. E’ quanto si afferma da Mediaset in una nota dopo che il Tribunale di Madrid ha sospeso la delibera di fusione per incorporazione di Mediaset Espana in Mediaset. “Ancora una volta la campagna mediatica e giudiziaria di Vivendi ha l’obiettivo di danneggiare gravemente tutti gli azionisti di Mediaset e ancora ...

Vivendi chiede ai danni a Mediaset per Media for Europe : Ennesimo nuovo capitolo dello scontro tra Mediaset e Vivendi a poche settimane dal via libera alla nascita di Media for Europe (MfE), il primo progetto di televisione panEuropea. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, nella giornata di ieri il Biscione ha ricevuto l'atto di citazione in cui i francesi chiedono al tribunale di Milano di annullare la deliberazione approvata dall'assemblea.Il gruppo di Vincent Bollorè, azionista con il ...

Riassetto Mediaset - Vivendi chiede i danni al biscione : Vivendi ha impugnato la delibera con cui il 4 settembre l’assemblea di Mediaset ha approvato il progetto Media for Europe. Ieri il gruppo di Cologno ha ricevuto l’atto di citazione in cui i francesi chiedono al Tribunale di Milano in primo luogo di «annullare la deliberazione approvata dall’ assemblea». Vivendi, azionista con il 29% dei […] L'articolo Riassetto Mediaset, Vivendi chiede i danni al biscione è stato ...