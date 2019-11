Mattarella : clima, utopia e dovere morale

'Importante l'obiettivo della Commissione Ue per il 2050'. Il presidenteparla die sostenibilità ambientale e sottolinea l'importanza degli obiettivi Onu 2030 e di quelli fissati dalla nuova Commissione Ue per il 2050. Si tratta, spiega, di rendere la Ue una realtà "che non contribuisca più in alcuna misura all'inquinamento del globo. Obiettivo impegnativo, ma possibile. Salvare il pianeta e l'umanità:? C'è una strettissima connessione tra i 2 elementi", dice ancora, malgrado "la forte tentazione di fronte al nuovo di tornare al passato".(Di venerdì 29 novembre 2019)