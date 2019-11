Massimiliano Ossini su Simona Ventura | “La gente vuole altro la domenica”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 29 novembre 2019) Mezzogiorno in Famiglia chiuso,su: “Il pubblicountipo di intrattenimento” Debutterà domani pomeriggio su Rai1 con la nuova edizione di Linea Biancache, intervistato da TvBlog, è tornato a parlare ancora una volta della chiusura di Mezzogiorno in Famiglia e della conseguente sostituzione del programma con la nuova trasmissione di, nata con il titolo de La Domenicae poi diventata Settimana. A tal riguardonell’intervista in questione ha dichiarato:è una super conduttrice, ha fatto la storia, ma da ciò che vedo in quella fascia oraria i telespettatori di Rai2 vorrebbero ancora il tipo di intrattenimento che facevamo con Mezzogiorno in Famiglia. Linea Bianca,sulla chiusura di Mezzogiorno in Famiglia: “Spero ...

