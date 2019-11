Manovra | Zingaretti | ‘da tampon tax a patto Salute | 4 buone notizie’**

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Ieri 4notizie: Iva #tax, per quelli biodegradabili e compostabili, tagliata dal 22% al 5% per donne e ragazze, aumento delle indennità dei sindaci dei piccoli comuni fino a 1.500 euro al mese, accordo con le regioni sull’autonomia e intesa di massima sul nuovoper la. Altre 4 battaglie per le quali abbiamo lavorato in queste settimane. Avanti così per gli italiani e per cambiare tutto”. Così il segretario del Pd Nicola. L'articolo, ‘datax a, 4notizie’** Meteo Web.

ZenatiDavide : Zingaretti, Pd leale, vediamo alleati: Verifica a partire dal Mes. Manovra è inizio per il cambiamento… - carlagen2015 : @makkox Zingaretti sorride. Qualcuno che gli riconosce abilità di manovra, almeno nel pilotare le #sardine. Un po'… - montgisard : Riescono ad aumentare anche il costo del tesseramento per i loro iscritti. Figuriamoci le tasse degli italiani con… -