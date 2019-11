Manovra | Cna | no al ritorno al monopolio postale per diversi prodotti e servizi

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Cna esprime “forte preoccupazione per l’emendamento alla Legge di Bilancio, attualmente all’esame della V Commissione del Senato, che riporta indietro le lancette dell’orologio, ripristinando surrettiziamente ila favore di Poste Italiane per il recapito di patenti, carte d’identità, passaporti, visti ecc. Un ambito già liberalizzato da anni, dove gli operatori del mercatosi misurano in maniera trasparente attraverso gare pubbliche, a beneficio della concorrenza e, quindi, a vantaggio dei cittadini”. Così in una nota la Cna.Dalla Legge di Bilancio, rileva la Cna, “ci aspettiamo misure che vadano nella direzione della crescita e dello sviluppo e non interventi che, di fatto, tutelano posizioni disui mercati. A maggior ragione in un mercato come quelloche sta vivendo un ...

