Mamma e tre figli trovati morti abbracciati nel letto sotto le macerie del terremoto

Terremoto Albania - Mamma e tre figli trovati morti sotto le macerie : erano abbracciati nel letto : Ancora una drammatica scoperta sotto le macerie provocate dal Terremoto in Albania del 26 novembre scorso: i vigili del fuoco italiani hanno rivenuto i corpi di una donna e dei suoi figli, due gemelli di un anno e mezzo e un ragazzino di 7, tutti morti e abbracciati su un letto. Sono stati schiacciati dal tetto della loro villetta a Durazzo crollato a causa del sisma di magnitudo 6.2.Continua a leggere

Treviso - 17enne scomparsa chiama casa : "Sto bene". La Mamma : "L'hanno costretta" : Giorgia Baroncini Dopo giorni di silenzio, la 17enne Letizia Diana David ha chiamato la sua famiglia: "Sono felice. Ritirate la denuncia". Ma la madre non le crede: "È stata costretta" Dopo giorni di silenzio, Letizia Diana David ha chiamato la madre. "Sto bene. Sono felice e non torno più a casa. Tu devi ritirare le denunce perché quello che hai scritto è falso", ha detto alla mamma che aspetta con ansia sua figlia 17enne. La ...

Estremisti di destra indagati - ai vertici la Mamma "sergente di Hitler" : reclutava i nuovi nazisti italiani : «Possiamo avere a disposizione armi e esplosivi, sforneremo soldati pronti a tutto. Presto costituiremo il Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori». Il nuovo aspirante fuhrer...

Treviso - 17enne di Conegliano fugge con un uomo conosciuto in chat - la Mamma : 'Aiutateci' : Letizia Diana David, 17 anni, manca dalla sua Conegliano (Treviso) da ormai cinque giorni. Se n'è andata di casa con un uomo di 27 anni, convinta di aver trovato l'amore della sua vita. Ma potrebbe essere finita nelle mani di una persona senza scrupoli, uno sfruttatore pronto a portarla lontano dai suoi affetti e a farla prostituire in Germania. La mamma della ragazzina, Ioana Botezatu, 47 anni, su Facebook ha lanciato un disperato appello: ...

Camila Cabello e Shawn Mendes che citano l’uno la Mamma dell’altro non potrebbero essere più dolci : Guarda questo momento dagli AMAs 2019 The post Camila Cabello e Shawn Mendes che citano l’uno la mamma dell’altro non potrebbero essere più dolci appeared first on News Mtv Italia.

Jacqueline su Mamma Heather Parisi : “Chiedetele dove sono le altre figlie” : La figlia di Heather Parisi Jacqueline commenta in diretta l’intervista della madre: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”. I post pungenti Mentre Heather Parisi rilasciava in esclusiva a Live – Non è la d’Urso l’intervista dove per la prima volta ha raccontato di aver subito delle violenze fisiche e psicologiche da […] L'articolo Jacqueline su mamma Heather Parisi: “Chiedetele ...

Sbanda e finisce contro un muro : Mamma muore mentre porta la figlia a scuola : Il terribile incidente è avvenuto in località Ponte Sambo di Taipana, in provincia di Udine. La vittima è una donna di 49...

19enne Mamma partorisce in discoteca/ Il bambino entrerà a vita gratis nel locale : 19enne neo mamma ha partorito il proprio figlio in una discoteca di Tolosa in Francia: il piccolo entrerà a vita gratis nello stesso locale

Marco Cestaro investito dal treno - Mamma Anna : “Non si è suicidato - me lo hanno ucciso” : Anna Cattarin, la mamma di Marco Cestaro, il ragazzo investito dal treno nel Trevigiano due anni fa, non crede al suicidio. "La procura vuole archiviare, ma sarebbe come ucciderlo due volte". Marco, 17 anni, è stato trovato agonizzante sui binari della linea ferroviaria di Villorba il 13 gennaio 2017. Per i consulenti di parte civile le ferite sul suo corpo sono incompatibili con quelle di un corpo travolto da un treno.Continua a leggere

Pordenone - Mamma scende a fumare in stazione ma il treno riparte con i figlioletti a bordo : Protagonista della vicenda una signora austriaca in viaggio in Italia coni suoi tre figlioletti, due ragazzini di undici anni e uno di dodici anni. Dopo l'iniziale panico, la donna ha contattato la polizia ferroviaria che si è subito attivata avvertendo il capotreno e i colleghi nella stazione di arrivo che hanno preso in custodia i minori.Continua a leggere

Mamma di 40 anni morta in casa : “Uccisa da un uomo misterioso mentre i quattro figli dormivano” : Marie Nash, Mamma di 40 anni, è stata trovata senza vita all'alba di ieri nella sua casa di Beaconsfield, nel Regno Unito, mentre i quattro figli, di età compresa tra i 9 e i 22 anni, dormivano al piano superiore. Un uomo di 44 anni è stato fermato con l'accusa di omicidio, ma la polizia non ha rivelato ulteriori dettagli: è giallo.Continua a leggere

Mamma di tre bimbi scomparsa da Palermo : “Claudia non stava bene” : "Claudia non stava bene a Campofiorito". Sono le parole dell'avvocato Filippo Liborio, legale della Mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l'8 ottobre scorso. Già nel 2016 Claudia si era allontanata da casa per andare in Germania, dove è cresciuta e dove vive sua madre, dalla sua famiglia. All'epoca il marito la denunciò per abbandono del tetto coniugale.Continua a leggere