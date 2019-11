Maltempo | la piena del Po si abbassa nel tratto finale

Maltempo : in Veneto rimare allerta rossa per l'onda di piena del Po : Venezia, 28 nov. (Adnkronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento delle situazioni di criticità idrogeologica e idraulica. La fase più significativa dell’onda di piena del Po continua a interessare il tratto di co

Maltempo - piena del Po : scendono i livelli in Emilia : In calo i livelli del Po nel tratto tra Piacenza e Cremona, dove gia’ da ieri sera sono rientrati nel livello 1 di criticita’ (ordinaria, colore giallo): lo rende noto Aipo, la societa’ che si occupa del monitoraggio del fiume 24 ore su 24. A Casalmaggiore il livello del fiume e’ attualmente ancora sopra la soglia 3 di criticita’ (elevata, colore rosso), ma si stima una decrescita al livello 2 (criticita’ ...

Maltempo : corsa alle semine dopo la piena del Po : “Con il passaggio dell’onda di piena e la pausa dalla pioggia è corsa alle semine nel bacino del Po dove nasce oltre 1/3 della produzione agricola nazionale e la metà dell’allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo“: è quanto afferma la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti di un mese di novembre “anomalo estremamente piovoso in molte regioni con gli agricoltori che non sono riesciti ...

Maltempo - piena del Po : riapertura dei ponti tra Reggiano e Mantovano : Questa mattina sono stati riaperti i ponti sul fiume Po tra Boretto, nel Reggiano e Viadana, nel Mantovano: lo hanno deciso le Province di Reggio Emilia e Mantova alla luce del livello del Grande Fiume che, all’idrometro di Boretto, risulta sotto i 7,50 metri. Nel pomeriggio si prevede la riapertura del ponte tra Guastalla e Dosolo. L'articolo Maltempo, piena del Po: riapertura dei ponti tra Reggiano e Mantovano sembra essere il primo su ...

Maltempo : la piena del Po passa nel mantovano senza fare danni : Sta passando senza danni nel mantovano l’ondata di piena del Po. Le golene sono allagate ma gli argini maestri tengono. Il Po a Borgoforte ha raggiunto gli 8,60 metri sopra lo zero idrometrico, dieci centimetri in meno del previsto grazie alla rottura di un arginello a Luzzara (Reggio Emilia) che ha rallentato la crescita dell’acqua nel vicino mantovano. La prefettura e la protezione civile, per precauzione, hanno emanato altri ...

Maltempo - Aipo : “Criticità elevata per il transito della piena Po” : Il colmo di piena del fiume Po è transitato a Casalmaggiore (Cremona) con m 6,96 sullo zero idrometrico, sopra la terza soglia di criticità e sta transitando a Boretto (Reggio Emilia) con valori attorno a 7,75 metri. Nel tratto da Casalmaggiore a Boretto la criticità rimarrà elevata ancora per le prossime 24 ore: è quanto informa Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Si conferma la criticità elevata per i tratti seguenti del ...

Maltempo - piena del Po : Brescello verso la riapertura delle scuole : Il livello del Po si sta lentamente abbassando e la situazione nei Comuni che si affacciano sul fiume nel Reggiano sta rientrando nella normalita’. A Brescello si va infatti verso la riapertura delle scuole domani mattina, mentre Ghiarole, frazione sempre del paese di Peppone e don Camillo, restera’ sgomberata almeno per stanotte. Gli oltre 200 abitanti fatti evacuare precauzionalmente ieri non potranno rientrare in casa ...

Maltempo Liguria : “E’ la peggiore ondata dal 1953 - siamo in piena emergenza” : “Questa ondata di Maltempo, secondo i dati del nostro ufficio meteorologico, e’ la peggiore in Liguria dal 1953. Erano decine di anni che non vivevamo quello che e’ passato fino ad oggi. Questo, coniugato al tema delle autostrade, crea una situazione di emergenza che non si vedeva da quella di Ponte Morandi, al netto del fatto che, grazie al personale della nostra protezione civile, non abbiamo avuto vittime“. E’ ...

Maltempo - piena del Po : preoccupazione nel Cremonese - stretto monitoraggio in Emilia : Prosegue lo stretto monitoraggio del fiume Po nella pianura Emiliana dove sta transitando in queste ore la piena e è in vigore l’allerta rossa per criticità idraulica. Il Comune di Guastalla, nel Reggiano, rende noto che alle 08:45 le acque hanno raggiunto 7,75 metri sormontando la Cinta Boschetto e poi defluendo verso il parcheggio Ragazzi del Po. Al lavoro per tutta la notte la Protezione Civile che anche a Brescello ha controllato il ...

Maltempo - prima onda della piena del Po a Cremona : resta l’allarme rosso : L’allarme rosso non passa nel Cremonese dove il fiume Po tra le 14 e le 17 ha toccato i 4.39 metri sopra lo zero idrometrico. Per questa ragione l’Aipo conferma il livello rosso di criticita’ per il capoluogo, dove sono state allagate la strada alzaia e le canottieri rivierasche. Situazione ancora critica anche per i 13 comuni rivieraschi dove i livelli attuali subiranno un ulteriore incremento a Gerre de’ Caprioli, ...

Maltempo - allerta per la piena del fiume Po : sorvegliato da 469 volontari della Protezione Civile : Sono 469 i volontari di Protezione Civile oggi all’opera tra Piacenza, Parma e Reggio Emilia (una sessantina) per monitorare la piena del Po, il cui colmo raggiungera’ Casalmaggiore (Cremona) stanotte e poi Boretto (Reggio) nella tarda mattinata di domani e giovedi’ Pontelagoscuro (Ferrara), con valori superiori alla soglia 3, di criticità. Il fiume è costantemente monitorato da Aipo, al lavoro 24 ore su 24, in stretto ...

Maltempo - allerta per la piena del Po : evacuata una frazione con 220 persone : E’ massima allerta in Emilia Romagna per la piena del Po. Per domani è prevista allerta rossa e resteranno chiuse le scuole a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Nel Comune reggiano è in corso l’evacuazione della frazione di Ghiarole, in cui risiedono 218 persone che saranno ospitate in una struttura di Luzzara. Lo comunica la Regione Emilia-Romagna, che sta seguendo il transito del colmo in pianura: raggiungerà Casalmaggiore ...

Maltempo Veneto : “Il colmo della piena del Po ha una portata di 8500 mc al secondo” : “Aipo è impegnata nelle attività di monitoraggio delle arginature e dei vari tratti in cui si manifestano fenomeni di filtrazione: attualmente non ci sono situazioni particolari da segnalare”. Lo comunica Massimo Valente, ingegnere dirigente dell’Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po) e responsabile per il Veneto in relazione all’attesa per la piena del Po in Polesine. Le attività di monitoraggio sono svolte con il ...

?Maltempo - Veneto dichiara allerta rossa per piena del Po : La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta rossa (Stato di Allarme) in relazione all'atteso transito dell'onda di piena del fiume Po fino alle ore 14.00 del 30 novembre...